Leccis, un salto d’argento 

Francesca Leccis ha regalato nel salto in alto Juniores il primo podio alla Sardegna ai campionati italiani giovanili Indoor di atletica leggera. Al PalaCasali di Ancona, la diciottenne della Mineraria Carbonia ha saltato al secondo tentativo 1,72 e si è assicurata la medaglia d’argento nella gara vinta con 1,74 da Eleonora Viti (Triveneto Trieste) con Lucia Mazer (Al. San Vendemiano) terza per un errore in più a 1,72.

La velocità

Brava Emma Manconi (Ichnos), arrivata in finale nei 60 Juniores per millesimi in batteria (7”77) e poi ottava in finale con 7”75, a 2 centesimi dal personal best. Non è andata bene invece a Diego Nappi (Atl. Porto Torres) che già in batteria aveva corso lontano dal personale di 6”80 (6”95, quiarto tempo) e poi in finale si è fermato dopo 40 metri per un risentimento muscolare quando era comunque fuori dai giochi per il podio (per la cronaca ottavo in 7”17). Poca fortuna, in mattinata, anche per la marciatrice Valentina Pedditzi (Cus Cagliari), squalificata sui 3.000 metri Juniores.

Seconda giornata

Nella seconda giornata sono due rappresentanti del Cus Cagliari i più attesi. Nei 200 metri Juniores, Elisa Marcello correrà la quarta delle cinque batterie alle 10.50 (diretta su atletica.tv), una delle due con quattro partecipanti, in corsia 5. Passano i migliori quattro tempi, anche se Elisa Valensin sembra inarrivabile. Alle 12.50, nell’asta Promesse, Andrea Demontis insegue il podio ma per raggiungerlo dovrà quasi certamente migliorare il proprio primato sardo di 5,10.

