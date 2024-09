Leccio potato, non si placa la polemica 

Continua a suscitare reazioni negative e polemiche la potatura radicale del leccio di via Cagliari (all’altezza del distributore Q8) effettuata giovedì.

Stando ai commenti, ai tanti “meme” ed alle varie prese di posizione via social, non sembrano aver convinto le spiegazioni fornite dall’assessore all’Ambiente Stefano Soru che individuava in un ramo pericolante da 300 chili i motivi del taglio radicale. «Non si poteva rimuovere solo il ramo lesionato - sostiene l’assessore - perché la pianta avrebbe perso stabilità e sarebbe potuta comunque cadere. Le critiche si rispettano ma faremo ricredere tutti: siamo certi che la pianta ricrescerà rigogliosa così come è già avvenuto per il leccio poco distante che era stato tagliato nello stesso modo>>. C’è però chi ha fatto notare che una potatura simile effettuata 2 anni fa su un leccio in via Di Vittorio, ha portato la pianta a seccarsi. «Faremo delle verifiche - dice Soru - ma non mi risulta che il taglio sia opera del Comune». Nel dibattito entra anche chi, come Giuseppe Vargiu, presidente di una cooperativa di forestazione, conosce bene l’argomento: «La capitozzatura è dannosa e vietata da un decreto Ministero dell’Ambiente poiché indebolisce la pianta, ne mina l’equilibrio e la espone ai parassiti e alla caduta».

