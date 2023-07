L’eccidio di Buggerru tra teatro e letteratura  

Ussassai promuove la cultura con La Montagna che r-esiste iniziativa orchestrata dall’associazione Trempa Orrubia, presieduta da Alfio Boi in collaborazione con il comitato per la biodiversità Mela de Ussassa. Si parte sabato alle 21 in piazza Puddedda con lo spettacolo “Eva e Petra” monologo sull’eccidio di Buggerru, con Fabrizio Passerotti per la regia di Giulia d’Agostini, i testi di Gianni Loy e i disegni di Francesco Del Casino, la produzione è de “I Girasogni”. Evento è organizzato in collaborazione con il Comune.

La serata proseguirà con la presentazione del libro di Gianni Loy “Eva e Petra – De su boccidorgiu de Buggerru a su scioperu generale”. In dialogo con l’autore Chiara Cabras e Mauro Mura. Sempre la piazza Puddedda, il 22 luglio alle 21, sarà teatro di una chiacchierata tra Alfio Boi, Laura Lai e lo scrittore Niccolò Migheli per la presentazione del suo romanzo “Il cavaliere senza onore”. Il 14 agosto, alle 19, in piazza, si terrà un rinfresco per i dieci anni di “Trempa novas” la rivista dedicata alle notizie del paese e diretta dalla giornalista Antonella Loi. Il 16 agosto il campo sportivo Gennarcu, alle 22, diventerà un osservatorio della volta celeste con “A sutta is isteddus de austu”, serata astronomica in collaborazione con il Planetario de L’Unione Sarda. A guidare il pubblico ci saranno gli astrofisici Manuel Floris e Fabrizio Pedes. Si chiude il 19 agosto, alle 21, in piazza Puddedda con il libro di Bastiana Madau “Maestre dell’università sconosciuta” in dialogo con Loredana Rosa e con la partecipazione de is maistas ussassesas.

