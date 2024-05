L’eccidio dei minatori raccontato dai cittadini 

Quel sangue versato nel cuore del centro storico per obiettare sulle deplorevoli condizioni lavorative e salariali non sarà ripulito dalla memoria, diverrà invece un simbolo identitario che non permetterà di scordare il sacrificio dei minatori morti ammazzati l’11 maggio del 1920. E in più darà modo di raccontare a turisti e visitatori una parte della storia di Iglesias che non tutti conoscono.

La storia

Domani la rievocazione storica dell’episodio che costò la vita a 7 minatori ricostruirà fedelmente uno spaccato di vita quotidiana di oltre un secolo fa, ingloberà l’intero centro storico e coinvolgerà centinaia di figuranti e gran parte delle attività produttive. L’intento è quello di fare dell’11 maggio, una “giornata” da inserire nel calendario annuale delle grandi manifestazioni cittadine. Tutto nasce attorno ad un caffè, quando pochi mesi addietro alcuni ex alunni dell’istituto D’Arborea apprendono che per l’anno in corso non fosse in programma alcun event: «Siamo stati i primi ad inscenare la rievocazione, nel 2008 con l’istituto Arborea, grazie all’intuizione di un nostro insegnante. - racconta Enrico Fenu - Non tutti sanno cosa accadde quel giorno e ci siamo sentiti in dovere di studiare un progetto in grado di tramandare l’evento alle generazioni future». Così nasce l’associazione “Maggio 1920” una realtà che ingloba diverse figure cittadine proveniente dalle realtà più disparate e che in un lasso di tempo decisamente ristretto, non solo è riuscita ad organizzare l’evento, ma anche a portarlo ad un livello superiore: «Il primo obiettivo è quello di onorare chi ha perso la vita per far valere i propri diritti. - spiega Carla Pacini - Nell’associazione ci sono delle figure competenti, ognuna con una specifica mansione che ha consentito di poter effettuare un’accurata fase di studio ed avere un preciso quadro storico dell’epoca».

I protagonisti

Maria Laura Mocci è una guida turistica: «Ho avuto la fortuna d’essere figlia di un minatore. Quando mio padre era in vita suonò per 10 anni, durante l’evocazione, quella sirena che era il terrore di tutte le famiglie perché entrava in funzione anche per gli incidenti all’interno delle aree minerarie. Per noi questo è l’anno d’esordio, ma intendiamo valorizzare sempre più il ricordo di una giornata la cui memoria deve essere tramandata». La rievocazione avrà inizio alle 8 del mattino e si concluderà intorno alle 13, nel mezzo la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per l’istituzione della giornata iglesiente identitaria: «C’era la necessità da parte di ognuno di noi amministratori d’avvalorare l’evento anche da un punto di vista culturale e turistico, sarà il primo grande appuntamento civile e storico da inserire fra tutti gli altri religiosi - spiega la consigliera del Pd e membro dell’associazione “Maggio 1920”, Carlotta Scema - C’è stato il coinvolgimento dell’intera comunità».

