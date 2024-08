Lecci ingialliti, resta il mistero 

Il male oscuro che colpisce i lecci, le sughere e i lentischi dilaga in Sardegna e, nella zona centrale, dal Monte Ortobene di Nuoro alla Baronia. Un fenomeno ancora inspiegabile e in fase di studio da parte degli esperti che sono alla ricerca di una soluzione che possa bloccarne la diffusione e recuperare gli alberi colpiti. Martedì mattina, nella sede regionale dell'assessorato all'Ambiente si terrà un tavolo tecnico fitosanitario tra esperti, enti e istituzioni. La riunione, voluta dall'assessora Rosanna Laconi, esaminerà il problema dei disseccamenti e dovrà mettere le basi per un censimento delle aree interessate dal fenomeno.

Alla ricerca delle cause

Finora ogni intervento rischia di essere vano in assenza della parte eziologica che ne spiegherebbe le cause e indicherebbe, di conseguenza, come agire per debellare il parassita. «Allo stato attuale, siamo ancora in una fase di monitoraggio - dice Salvatore Seddaiu, ricercatore del Servizio della ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura Settore Difesa delle Piante dell'Agris Sardegna -. Per poter intervenire bisogna prima capire le cause. Al momento la parte più colpita è la costa orientale dell'Isola. Nel caso delle sughere abbiamo dati più approfonditi che segnalano, tra le cause, la presenza di patogeni radicali e la siccità. Dunque, determinata l'eziologia del fenomeno potremo procedere con interventi nello specifico».

“Siccagna”

Pare che il deperimento delle querce sia già presente in modo saltuario da qualche anno, con una forte incidenza a luglio 2024. Le cause, al momento, sarebbero date da un mix di fattori come la severa siccità, il persistere di lunghi periodi caratterizzati da alte temperature, le condizioni aride del suolo che indeboliscono e stressano le piante, predisponendole a successivi attacchi dei patogeni, dalle radici alla chioma. Tale deperimento oggi viene definito come «malattia a eziologia complessa» e dall'Agenzia Forestas è stata soprannominata "siccagna” proprio perché si tratta di microorganismi «pericolosi agenti di marciume radicale e del colletto. La situazione è preoccupante da diversi anni.

