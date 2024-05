Lecci e querce per abbellire il paese 

Trenta lecci e 25 querce. Le ha messe a dimora il Comune per abbellire gli spazi pubblici adibiti a verde pubblico. Le piante sono destinate a incrementare il verde nei parchi cittadini, tra cui quelli della zona Su Crastu. Un’operazione di arredo urbano promossa dall’assessorato diretto da Andrea Murru. «Per noi - ha affermato l’esponente della Giunta di Ivan Mameli - è importante investire risorse sia nella quantità che nella qualità del verde. Non solo con questa operazione andiamo a incrementare la vegetazione nei parchi, ma siamo attenti anche alla qualità ambientale». L’Esecutivo ha voluto investire su 55 piante perenni per far sì che le strade e le piazze principali dell’abitato, proprio in vista dell’arrivo della bella stagione, tornino a essere adornate da filari di alberi e, in futuro, di nuovo ombreggiate. «Incrementare il patrimonio arboreo è un nostro impegno», ha aggiunto Murru. (ro. se.)

