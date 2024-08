L’Eccellenza è pronta, al via il 15 settembre 

Tre ripescaggi in Promozione, tre in Prima Categoria, venti in Seconda. Completati gli organici del calcio sardo per la nuova stagione, così composto: Eccellenza a 16 squadre, Promozione con due gironi da 18, Prima Categoria con quattro gironi da 16 e Seconda Categoria con otto gironi da 14.

Gli organici

L'Eccellenza era l'unico torneo al completo dalle iscrizioni, partirà il 15 settembre. Presenti il Budoni retrocesso dalla D, le neopromosse Alghero, Monastir e Nuorese, confermate Barisardo, Carbonia, Calangianus, Ferrini, Ghilarza, Iglesias, Li Punti, Ossese, San Teodoro, Taloro Gavoi, Tempio e Villasimius. In Promozione Tonara, Atletico Bono e Castelsardo le tre ripescate: finiscono tutte e tre nel Girone B con Abbasanta, Arzachena, Bonorva, Bosa, Buddusò, Coghinas, Lanteri Sassari, Luogosanto, Macomerese, Ovodda, Sennori, Siniscola, Stintino, Tuttavista Galtellì e Usinese. Nel Girone A, Arborea, Atletico Cagliari, Atletico Masainas, Castiadas, CUS Cagliari, Guspini, Idolo, Lanusei, Orrolese, Pirri, Sant'Elena, Selargius, Terralba, Tharros, Tortolì, Uta, Villacidrese e Villamassargia. Anche qui prima giornata il 15 settembre. La Prima Categoria inizia il 29 settembre: ripescate Bariese (Girone A), Ruinas (Girone B) e Bottidda (Girone C). La Seconda al via il 6 ottobre.

La coppa

Apre la stagione la Coppa Italia domenica 1 settembre. Per l'Eccellenza, che dà l'accesso alla fase nazionale dove c'è in palio un posto in Serie D, al primo turno Carbonia-Iglesias, Ferrini-Monastir, Barisardo-Villasimius, Nuorese-Taloro Gavoi, Ghilarza-Ossese, Li Punti-Alghero, Calangianus-Tempio e San Teodoro-Budoni. Ritorno 8 settembre, quarti 9 e 23 ottobre, semifinali 13 e 27 novembre, finale in gara unica da definire. Nella Coppa Italia Promozione aggiunta la Baunese, unica di Prima Categoria. Al primo turno cinque triangolari (1-4-8 settembre): Castiadas-Sant'Elena (riposo Selargius), Pirri-Atletico Cagliari (riposo CUS Cagliari), Uta-Villamassargia (riposo Masainas), Guspini-Villacidrese (riposo Orrolese) e Terralba-Arborea (riposo Tharros). Accoppiate (1-8 settembre) Arzachena-Luogosanto, Coghinas-Castelsardo, Sennori-Lanteri Sassari, Stintino-Usinese, Buddusò-Atletico Bono, Siniscola-Tuttavista, Bosa-Bonorva, Macomerese-Abbasanta, Ovodda-Tonara, Idolo-Tortolì e Lanusei-Baunese.

RIPRODUZIONE RISERVATA