Lecce, prova di forza. Sassuolo nel baratro 

Sassuolo 0

Lecce 3

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli 5.5, Toljan 5, Erlic 5, Ferrari 5.5, Viti 5.5 (1’ st Doig 6); Matheus Henrique 6, Bajrami 5.5 (1’ st Volpato 6); Defrel 5.5 (1’ st Mulattieri 6), Thorstvedt 5 (20’ st Lipani 6), Laurienté 5.5 (40’ st Ceide sv.), Pinamonti 5.5. In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Kumbulla, Boloca, Tressoldi. Allenatore Ballardini 5.

Lecce (4-4-2) : Falcone 6, Gendrey 7 (39’ st Venuti sv.), Pongracic 7, Baschirotto 6, Gallo 6.5; Blin 6, Dorgu 7 (30’ st Berisha 6), Rafia 6 (11’ st Gonzalez 6), Oudin 6.5; Krstovic 6.5 (39’ st Pierotti sv.), Piccoli 7 (30’ st Sansone 6). In panchina: Brancolini, Samooja, Burnete, Touba. Allenatore: Gotti 7.

Arbitro : Doveri di Roma 6.5.

Reti : 11’ pt Genderey, 15’ pt Dorgu, 16’ st Piccoli.

Note : ammoniti Laurienté. Angoli: 9-4. Recupero: 2’ pt.

Reggio Emilia. Al Mapei Stadium nel lunch match che valeva un bel pezzo di salvezza, il Lecce ha dimostrato di esserci, il Sassuolo no. I neroverdi affondano incassando un 3-0 che, salvo miracoli, allontana le speranze di mantenere la categoria. Penultimi in classifica a 26 punti, gli uomini di Davide Ballardini hanno ormai un pugno di partite a disposizione per ribaltare la situazione, che invece si è fatta rosea per i salentini, i quali salgono a quota 35 e sono a un passo dal poter festeggiare. Al prossimo turno, gli emiliani faranno visita alla Fiorentina, un campo non facile dove cercare di fare bottino e dove si presenteranno senza Laurentie, che sarà squalificato.

