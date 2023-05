Lecce, la salvezza arriva con un rigore al 101’ 

Monza 0

Lecce 1

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio, Marlon, Pablo Marì, Izzo (31'st Colpani), Ciurria, Pessina, Rovella (1' st Birindelli), Carlos Augusto, Caprari (16' st Vignato), Mota Carvalho (16' st Gytkjaer), Petagna (1' st Sensi). In panchina Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, D'Alessandro. Allenatore Palladino.

Monza (3-4-2-1) : Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Oudin (30' st Maleh), Blin, Askildsen (19' st Hjulmand); Strefezza (19' st Di Francesco), Ceesay (41' st Colombo), Banda (41' st Pezzella). In panchina Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Helgason, González, Ceccaroni, Persson, Cassandro. Allenatore Baroni.

Arbitro : Doveri di Roma.

Rete : nel st 45'st+11 Colombo (r). Note: ammoniti Sensi, Birindelli, Banda, Baschirotto e Hjulmand; espulso Donati al 36’ st.

Monza. Il Lecce va in gol al 101’ e festeggia la permanenza in serie A con un turno di anticipo. Accade tutto nel finale: prima Gytkjaer si fa parare un calcio di rigore concesso per un fallo di Baschirotto su Colpani. Poi lo stesso attaccante danese colpisce la palla con la mano in piena area e regala un calcio di rigore al Lecce, trasformato da Colombo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata