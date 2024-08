Lecce, Gotti spera di inserire Rebic 

All’Acaya Golf Resort il Lecce prosegue il lavoro in vista della partita di sabato sera. Gotti studia l’undici anti-Cagliari, con i nuovi arrivati che scalpitano. Tra loro, l’attaccante Rebić che, appena approdato in città, ha svolto subito un allenamento individuale. L’intento è quello di impiegare subito il giocatore ex Milan nel 4-2-3-1, per dare la scossa all’attacco dove Krstovic non è ancora riuscito a sbloccarsi. Intanto Kaba, reduce da un lungo infortunio, ha proseguito con il lavoro personalizzato. Si attende di vedere il vero valore del talento polacco Marchwinski, trequartista del 2002, il cui inserimento prosegue gradualmente.

Il mercato

Il ds Trinchera ha fatto il punto sul mercato: «Dieci acquisti e quindici cessioni, abbiamo preso giocatori importanti e pronti per il campionato, tenendo otto titolari su undici». Sugli addii di Gendray e Pongracic: «Non mettiamo il freno a nessuno, in ogni calciatore c’è l’ambizione di sfruttare un’opportunità. Di riflesso queste operazioni arricchiscono il club e lo premiano», per aggiungere: «Abbiamo rimpiazzato Pongracic con Gaspar che è un nazionale angolano; Gendray con due nuovi arrivi duttili: Guilbert è un giocatore d'esperienza e Pelmard che può fare anche il centrale».

