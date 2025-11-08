VaiOnline
Al Via del Mare.
09 novembre 2025 alle 00:27

Lecce e Verona la chiudono senza farsi del male 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lecce 0

Verona 0

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (21' st Pierotti), Berisha (41' st Kaba), Banda (32' st Sottil); Stulic (21' st Camarda). In panchina Früchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Helgason, Maleh. All. Di Francesco.

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui (10' st Bernede), Bradaric (29 st Frese); Giovane (29' st Sarr), Orban (41' st Niasse). In panchina Perilli, Toniolo, Nunez, Slotsager, Ebosse, Fallou, Al-Musrati, Kastanos, Ajavi, Mosquera. All. Zanetti.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Note: angoli 7-2 per il Lecce. Recupero: 2' e 5'. Ammoniti: Akpa-Akpro, Coulibaly, Valentini, Bradaric, Frese.

Termina senza reti la sfida dal forte sapore di salvezza tra i giallorossi di Di Francesco e i gialloblù di Zanetti. Dopo un primo tempo senza emozioni, nella ripresa il fatto che ha caratterizzato il match: viene revocato dopo un consulto al VAR un rigore ai padroni di casa dopo un contatto tra Bella-Kotchap e Camarda. Abisso aveva inizialmente concesso il penalty per il fallo di Bella-Kotchap. Il Lecce deve rinviare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria casalinga, l'Hellas è invece ancora a quota zero nel conto dei successi. Il risultato è lo specchio fedele di quanto avvenuto in campo, fra due squadre che avevano un disperato bisogno di punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 