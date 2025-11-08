Lecce e Verona la chiudono senza farsi del male 

Lecce 0

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (21' st Pierotti), Berisha (41' st Kaba), Banda (32' st Sottil); Stulic (21' st Camarda). In panchina Früchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Helgason, Maleh. All. Di Francesco.

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui (10' st Bernede), Bradaric (29 st Frese); Giovane (29' st Sarr), Orban (41' st Niasse). In panchina Perilli, Toniolo, Nunez, Slotsager, Ebosse, Fallou, Al-Musrati, Kastanos, Ajavi, Mosquera. All. Zanetti.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Note: angoli 7-2 per il Lecce. Recupero: 2' e 5'. Ammoniti: Akpa-Akpro, Coulibaly, Valentini, Bradaric, Frese.

Termina senza reti la sfida dal forte sapore di salvezza tra i giallorossi di Di Francesco e i gialloblù di Zanetti. Dopo un primo tempo senza emozioni, nella ripresa il fatto che ha caratterizzato il match: viene revocato dopo un consulto al VAR un rigore ai padroni di casa dopo un contatto tra Bella-Kotchap e Camarda. Abisso aveva inizialmente concesso il penalty per il fallo di Bella-Kotchap. Il Lecce deve rinviare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria casalinga, l'Hellas è invece ancora a quota zero nel conto dei successi. Il risultato è lo specchio fedele di quanto avvenuto in campo, fra due squadre che avevano un disperato bisogno di punti.

