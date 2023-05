Lecce e Spezia, pari per la salvezza  

Spezia (3-5-2) : Dragowski 6; Wisniewski 6.5, Ampadu 6, Nikolaou 6; Gyasi 5.5 (38’ st Ferrer sv), Bourabia 6 (18’ st Zurkowski 5.5), Esposito 5.5, Ekdal 6, Reca 5.5; Nzola 6, Shomurodov 5.5 (18’ st Agudelo 6). In panchina: Marchetti, Zoet, Kovalenko, Verde, Cipot, Krollis. Allenatore Semplici 6.

Lecce (4-3-3) : Falcone 6; Gendrey 5.5, Baschirotto 6, Umtiti 5.5, Gallo 6; Gonzalez 5.5 (14’ st Askildsen 6), Blin 6, Oudin 5.5; Strefezza 6, Colombo 5 (14’ st Ceesay 6.5), Di Francesco 5.5 (47′ st Pezzella sv). In panchina: Brancolini, Bleve, Pongracic, Lemmens, Cassandro, Romagnoli, Ceccaroni, Tuia, Helgason, Hjulmand, Maleh, Voelkerling. Allenatore Baroni 5.5.

Lecce 0

Spezia 0

Arbitro : Mariani di Aprilia 6.

Note : ammoniti Umtiti, Wisniewski, Esposito, Nzola, Blin. Angoli: 5-2 per lo Spezia. Recupero: 0; 3’.

Lecce. La sfida salvezza del Via del Mare tra Lecce e Spezia finisce senza vincitori nè vinti, ma lo 0-0 significa retrocessione matematica per Cremonese, che ormai non può più raggiungere il quart’ultimo posto. È una partita senza grandi emozioni, dominata dalla paura di perdere e di commettere errori.

© Riproduzione riservata