Lecce di venerdì, Inter sabato sera 

La Lega Calcio ha diffuso le date e gli orari delle giornate dalla quarta alla dodicesima di Serie A. Per il Cagliari una sola partita di domenica alle 15 (a Verona). Si comincia con l’anticipo di venerdì 19 settembre va sul campo del Lecce, sfida in programma alle 20.45. Altro anticipo, sabato 27 alla Domus la quinta giornata, sempre alle 20.45, contro l’Inter di Cristian Chivu. In mezzo, ci sarà l’impegno dei sedicesimi di Coppa Italia, previsto per martedì 23 alle 17, quando i rossoblù ospiteranno il Frosinone.

Ottobre comincerà con due lunch match a Udine (il 5) e in casa con il Bologna di Zortea e Lykogiannis (il 19), a cavallo della sosta azzurra. A novembre doppia trasferta ravvicinata a Roma con la Lazio (lunedì 3) e a Como (venerdì 7). ( c.a.m. )

Il calendario rossoblù

4ª giornata : Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre (20.45)

5ª giornata : Cagliari-Inter sabato 27 settembre (20.45)

6ª giornata : Udinese-Cagliari domenica 5 ottobre (12.30).

7ª giornata : domenica 19 ot- tobre Cagliari-Bologna (12.30).

8ª giornata : Verona-Cagliari domenica 26 ottobre (15).

9ª giornata : mercoledì 29 ot- tobre Cagliari-Sassuolo (20.45) 10ª giornata : lunedì 3 novem- bre Lazio-Cagliari (18.30)

11ª giornata : venerdì 7 no- vembre Como-Cagliari (20.45)

12ª giornata : Cagliari- Genoa sabato 22 novembre (15).

