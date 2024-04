Lecce, che colpo Sansone all’85’ affonda l’Empoli 

Lecce 1

Empoli 0

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Gendrey (44’ st Venuti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist (17’ st Sansone), Oudin (44’ st Pierotti), Dorgu (34’ st Gonzalez), Piccoli. Allenatore Gotti.

Empoli (3-5-2) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski (15’ st Maleh), Marin, Bastoni (25’ st Kovalenko), Pezzella (39’ st Cacace); Cancellieri (15’ st Cambiaghi), Cerri (15’ st Niang). Allenatore Nicola.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Rete : 44’ st Sansone.

Note : ammonito Almqvist per gioco falloso.

Lecce. Il Lecce con una zampata di Sansone nel finale batte 1-0 l’Empoli, concorrente per la salvezza, e raggiunge quota 32 salendo a +6 sulla zona rossa. Gli ospiti, cui non è bastata una grande prestazione del portiere Caprile, restano a 38 ma hanno il rimpianto del gol annullato in avvio a Cerri per una presa del proprio portiere fuori area a inizio azione (l’arbitro Mariani, richiamato al Var, annulla).

La gara si accende al 5’: Cerri la sblocca ma Mariani annulla. Il pericolo scampato accende i padroni di casa che al 20’ impegnano Caprile due volte, bravo a sventare la conclusione di Gendery prima e Dorgu poi. Gli ospiti provano a mettere il naso nella metà campo avversaria, soprattutto sfruttando le situazioni da fermo, e creano una doppia occasione ma Falcone si supera (37’): prima sventa un tocco fortuito del compagno Pongragic su calcio d’angolo, poi respinge una palla vagante colpita di testa da Cerri. Al 45’ mischia in area ospite, colpo di testa di Piccoli che trova la traversa.

Nella ripresa il Lecce cerca con più insistenza la via del gol. Al 13’ sembra fatta con il colpo di testa di Baschirotto ma Caprile vola e nega il vantaggio giallorosso. L’allenatore ospite fa entrare Maleh, Nang e Cambiaghi per Zurkowski, Cancellieri e Cerri, il tecnico Gotti getta nella mischia Sansone per Almqvist ammonito. Al 44’ Pierotti disturba il rinvio di Walukiewicz e gli ruba palla servendola proprio a Sansone che segna a porta vuota. Dopo 4’ di recupero il fischio finale è salutato come una liberazione. Il Lecce compie uno strappo forse decisivo nella corsa salvezza.

