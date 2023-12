Lecca, nomina legittima: il gip archivia 

Nell’attribuzione da parte della Regione dei poteri di commissaria alla funzionaria Petrina Lecca nominata alla guida del Consorzio Provinciale Industriale e nei compiti svolti nell’estate del 2021, non ci fu nessun abuso d’ufficio. Mercoledì il gip di Nuoro, accogliendo la richiesta del pubblico ministro Andrea Ghironi ha archiviato l’inchiesta aperta due anni fa nei confronti dell’allora commissaria e del collegio dei revisori. Furono indagati anche l'assessora all'industria Anita Pili, e di due ex direttori generali dell'assessorato, Giuliano Patteri e Antonello Pellegrino, posizione la loro inviata per competenza a Cagliari. Sotto indagine finirono i compiti e i tempi di permanenza in carica della funzionaria dopo il parere rilasciato dall'assessorato e chiesto dal direttore del Cip, Tore Serra, quando venne reintegrato al suo posto dopo che era finito agli arresti domiciliari e fu sospeso dell'attività nell'ambito dell'inchiesta “Il Sistema” per il quale Serra e l'ex presidente dell'ente Piero Guiso, sono a processo. Il parere su compiti e poteri della Lecca era stato dato dai direttori generali dell'assessorato regionale, col benestare della Pili. Una seconda richiesta fu formulata ai Revisori, che avevano preso atto di quanto specificato precedentemente dalla Regione. Era tutto legittimo.

