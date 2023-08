Lecca liquida l’Accademia, riconsegnate le chiavi 

«È venuto meno il rapporto di fiducia». È la motivazione con cui il Comune di Loceri ha liquidato l’Accademia Ogliastra, chiedendo la restituzione delle chiavi del campo sportivo San Bachisio che il club calcistico utilizzava, da quattro anni, in comodato d’uso gratuito.

Appena dopo Ferragosto l’Accademia, presieduta da Salvatore Morlè, aveva manifestato disappunto per l’arrivo della Cos, società con cui durante la settimana avrebbe dovuto condividere l’impianto comunale. L’amministrazione aveva pianificato il calendario settimanale per le sedute d’allenamento: tre giorni per l’Accademia, due per la Cos. Oltre alle gare ufficiali.

In quel momento è precipitato tutto. Fino a lunedì, quando il Comune ha comunicato all’Accademia la revoca della convenzione stipulata il 10 luglio 2019. Per l’amministrazione di Gianfranco Lecca l’utilizzo dell’impianto è disciplinato da un contratto, il cui punto 5 recita che “nell’utilizzo degli impianti l’Accademia dovrà rapportarsi con il gestore delle strutture sportive al quale è affidato il compito di conciliare le esigenze di tutti i soggetti che si avvalgono degli impianti per l’esercizio della pratica sportiva”.

L’ente ha rivendicato l’esborso sostenuto ogni anno (25 mila euro) per le utenze. «Le dichiarazioni dell’Accademia hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario che deve sussistere in un affidamento a titolo totalmente gratuito». Ieri i dirigenti dell’Accademia hanno riconsegnato le chiavi in Comune. (ro. se.)

