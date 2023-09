Lecca, il match di domani vale tutta una carriera 

Sarà una serata che vale una carriera. Matteo Lecca lo sa. E forse domani notte quando salirà sul ring allestito al Compartimento 8 di Monserrato gli tremeranno le gambe. «Forse un po’ di emozione sì, combatterò davanti al “mio” pubblico», dice. In fondo tra lui e il suo avversario di domani, il lombardo Iuliano Gallo, già campione italiano della categoria, la vera differenza è il rischio. Se il pugile cagliaritano dovesse uscire sconfitto che cosa accadrebbe? «Ricomincerei daccapo, perché questo titolo lo voglio», dice. Ma non sono questi i pensieri che devono affollare la mente del pugile sardo. A 27 anni, al primo tentativo con la corona tricolore in palio (dopo due anni passati a inseguirla ma poi sfumata sempre prima di salire sul ring per problemi organizzativi), Lecca non è uno che possa fraintendere la chance di cui gode. In casa, davanti a un pubblico che è pronto a far saltare in aria il palasport pur di trascinarlo all’impresa. Lo conforta un'eccellente condizione fisica e mentale. «Ci siamo preparati benissimo, sono davvero molto sereno», dice. «Abbiamo preparato il match al meglio», nessuna partenza a razzo. Saranno le prime riprese quelle più difficili contro un avversario veloce, potente, solido, il cui limite può essere quello di voler stravincere. Si vedrà. Questo pomeriggio alle 17 nella sala consiliare del Comune di Monserrato si svolgeranno le operazioni del peso, domani intorno alle 22 sapremo la verità. ( ma. mad. )

