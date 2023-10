Lecca dà spettacolo: è campione italiano 

A un minuto e quaranta secondi della settima ripresa, Matteo Lecca, da Cagliari, diventa re d’Italia. È lui il nuovo campione italiano dei pesi superGallo. Per la prima volta (la prima anche di un pugile sardo in questa categoria di peso), nella notte tra sabato e domenica a Monserrato, la cintura al cielo l’ha alzata il pugile cagliaritano, nato e cresciuto (anche pugilisticamente) a is Mirrionis, grazie al successo sul lombardo Iuliano Gallo, battuto per k.o. tecnico. Davanti al suo pubblico (riunione splendidamente organizzata dalla Southside Gym con la Promoboxe Italia di Mario Loreni), il talento cagliaritano guidato all’angolo da Angelo Mulas e Simone Gerina conduce con straordinaria intelligenza tattica il match dalla prima ripresa, evitando “la battaglia” che vorrebbe il suo avversario e colpendo ripetutamente di rimessa con il jab sinistro e il gancio destro.

Prima ripresa (quasi) di studio, poi il campione cagliaritano sostenuto dai mille del palasport: al secondo round, al terzo e al quinto fanno male e Gallo, in due occasioni, si salva grazie al gong. Fino alla settima ripresa: un diretto sinistro potente e preciso di Lecca sulla mandibola ha l’effetto di uno scontro frontale. Il lombardo incassa il primo colpo, va alle corde, ne subisce poi un secondo, un terzo, e ancora un altro. Fino all'intervento dell'arbitro che dice che può bastare così. «Sono orgoglioso», dice Lecca. «Ho fatto tanti sacrifici per arrivare fin qui. Da questa cintura», dopo il meritato riposo, «si riparte per provare a conquistare altri titoli». La Sardegna della boxe aspetta.

