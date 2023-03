L’ecatombe dei ristoranti in città: nel 2022 hanno chiuso 135 attività 

La batosta l’hanno raccontata le tante serrande abbassate e le insegne smontate. L’ufficialità l’ha data ora la Camera di Commercio e i dati li ha diffusi, ieri, con tanto di analisi dell’ecatombe di esercizi pubblici legati alla ristorazione, il comitato “Rumore No Grazie”, attivissimo da anni nel quartiere della Marina e nel centro storico in generale sul fronte dell’inquinamento acustico legato anche all’alto numero dei tavolini all’aperto. Nel 2022 i ristoranti che hanno cessato l’attività sono stati 135, mentre 57 sono stati i nuovi iscritti e in possesso delle nuove licenze. «Più del doppio del 2021, anno in cui le imprese che avevano salutato i pochi clienti rimasti erano state 61», scrive il presidente Enrico Marras.

Ancora numeri: in dieci anni e solo a Cagliari la città si è ritrovata con 581 imprese defunte e una strage di titolari, lavoratori e coadiuvanti a spasso pari a 1500. Dice Marras: «I dati sulla natalità e mortalità dei pubblici esercizi resi accessibili dalla Camera di Commercio rivelano che le imprese che hanno cessato l’attività nel 2022 hanno raggiunto un vertice mai raggiunto nel passato. Neanche negli anni terribili del Covid si era registrata una moria di pubblici esercizi come quella dell’anno scorso». Per il Comitato tutto ciò è avvenuto «nella totale assenza di un “progetto di qualificazione e sviluppo dell’economia urbana”». Dito puntato contro il Comune e della cosiddetta «politica dei tavolini». Così «a fronte della convinzione che l’invasione illegittima e soffocante di ogni lembo di suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni sia una soluzione da perseguire, l’alta mortalità delle imprese è la prova più che evidente della mancanza di ogni barlume di cultura economica e di conoscenza del mercato in chi governa la città». Gli effetti per Marras e gli altri comitati dei cittadini che operano nel centro storico, sono stati disastrosi. (a.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA