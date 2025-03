LeBron James supera i 50 mila punti 

"King" LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers, 40 anni, si è incoronato primo giocatore a superare il traguardo dei 50.000 punti, tra stagione regolare e playoff. James, quattro volte campione NBA, ha tagliato l'impressionante record con un canestro realizzato in casa contro i New Orleans Pelicans, due anni dopo essere diventato il miglior marcatore di sempre della NBA, superando Kareem Abdul-Jabbar. I Lakers hanno vinto facilmente (136-115). Il contributo del fuoriclasse é stato di 34 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Nel bel mezzo della sua stagione numero 22 nel campionato americano, questo gigante del basket, campione olimpico per la terza volta la scorsa estate a Parigi, ha iniziato la partita con 49.999 punti all'attivo. Dopo 3'26" di gioco, su passaggio di Luka Doncic, ha effettuato un tiro da tre che ha centrato il canestro, superando la simbolica soglia dei 50.000.

Nella storia

Prima di lui, solo Abdul-Jabbar (44.149) e Karl Malone (41.689) avevano accumulato oltre 40.000 punti nella storia, davanti a Kobe Bryant (39.283) e Michael Jordan (38.279). Oggi, nonostante l'età, James continua ad essere ampiamente al suo livello in campo ed a febbraio è stato nominato miglior giocatore della Western Conference, raccogliendo il 41° premio di questo tipo in carriera. James ha una media di 24,8 punti in questa stagione e finora ha saltato solo quattro partite. Il mese scorso la sua media è salita a 29,3 punti. E ora, con Doncic al suo fianco, i Lakers sognano un altro anello.

