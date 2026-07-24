VaiOnline
Basket Nba.
25 luglio 2026 alle 00:39

LeBron annuncia: «Vado ai Sixers» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

LeBron James, 42 anni il prossimo dicembre, ha annunciato a sorpresa il suo passaggio ai Philadelphia 76ers. Quando, a fine giugno, aveva comunicato l'addio ai Los Angeles Lakers, c'erano varie piste sulla sua futura destinazione, in primis San Francisco, con i Golden State Warriors. Per il miglior marcatore di tutti i tempi dell'NBA sarà la 24ª stagione nella lega nordamericana. I Sixers sono la quarta franchigia di James dall'inizio della carriera, dopo Cleveland, Miami e i Lakers, con i quali ha giocato dal 2018. Ha guidato i Miami Heat alla vittoria dell'NBA nel 2013 e nel 2014, ha portato i suoi amati Cleveland Cavaliers al titolo nel 2016 e ha vinto il campionato con i Lakers nel 2020. L'agente di James, Rich Paul, ha dichiarato a ESPN che ha firmato un contratto biennale da 8 milioni di dollari con Philadelphia. «Credo di poter aiutare i Philadelphia 76ers a diventare campioni NBA», ha scritto James su X, aggiungendo di essere «elettrizzato al pensiero di entusiasmare nuovi tifosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 