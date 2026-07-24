LeBron annuncia: «Vado ai Sixers» 

LeBron James, 42 anni il prossimo dicembre, ha annunciato a sorpresa il suo passaggio ai Philadelphia 76ers. Quando, a fine giugno, aveva comunicato l'addio ai Los Angeles Lakers, c'erano varie piste sulla sua futura destinazione, in primis San Francisco, con i Golden State Warriors. Per il miglior marcatore di tutti i tempi dell'NBA sarà la 24ª stagione nella lega nordamericana. I Sixers sono la quarta franchigia di James dall'inizio della carriera, dopo Cleveland, Miami e i Lakers, con i quali ha giocato dal 2018. Ha guidato i Miami Heat alla vittoria dell'NBA nel 2013 e nel 2014, ha portato i suoi amati Cleveland Cavaliers al titolo nel 2016 e ha vinto il campionato con i Lakers nel 2020. L'agente di James, Rich Paul, ha dichiarato a ESPN che ha firmato un contratto biennale da 8 milioni di dollari con Philadelphia. «Credo di poter aiutare i Philadelphia 76ers a diventare campioni NBA», ha scritto James su X, aggiungendo di essere «elettrizzato al pensiero di entusiasmare nuovi tifosi».

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