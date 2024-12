“Lebonski Park”: Salmo lancia l’evento milanese 

Vulcanico! Dopo il ruolo da protagonista in “Bèn Dàn”, il director’s cut tratto dalla nuova serie del Blocco, “Gangs of Milano”, Salmo torna alla musica dal vivo con “Lebonski Park”: una speciale data evento, che si terrà, sabato 6 settembre, alla Fiera Milano Live (biglietti disponibili online su www.vivoconcerti.com dalle 13 di oggi e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 18 dicembre, alle 11).

Uno show unico nel suo genere, che, oltre alla carica elettrizzante dei live di Salmo, porterà nello spazio dedicato ai grandi concerti estivi milanesi un intero parco a tema, ispirato all’immaginario dell’artista di Olbia, per ripercorrere i momenti salienti del suo percorso artistico. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Maurizio Pisciottu (vero nome di Salmo, classe 1984), 76 dischi di platino e 50 dischi d’oro, nonché primo artista rap ad esibirsi allo stadio San Siro davanti a 50mila persone, torna con uno spettacolo avveniristico. Pronti ad immergevi nel suo mondo per un giorno?

Intanto viaggia a gonfie vele “Sottopelle” la sua autobiografia pubblicata ad ottobre per Electa Mondadori. «Ma può esistere un uomo senza quello che è stato da bambino o ragazzino? O, ancora, può esistere un uomo senza la storia della sua famiglia?», scrive il rapper sardo. (c. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA