“Lèbias” a Torino Lo Spazio Sardegna al Salone del Libro 

La Sardegna torna a prendersi la scena al Salone del Libro di Torino. Dal 15 al 19 maggio, l’Isola sarà protagonista assoluta nella più grande festa italiana dell’editoria, portando al Lingotto il meglio della sua produzione editoriale e culturale. Non un semplice stand, ma un vero avamposto identitario: 120 metri quadrati nel padiglione 2, cuore pulsante di un programma fittissimo, con 48 appuntamenti organizzati dall’Associazione Editori Sardi. Saranno 37 le case editrici e i marchi regionali coinvolti, pronti a raccontare un’isola in trasformazione attraverso le voci dei suoi autori, editori, illustratori. Dalle presentazioni di libri agli incontri e dibattiti, fino alle proiezioni nei cinema della città, per cinque giorni la Sardegna si mette in mostra non solo come terra di tradizioni e radici, ma come laboratorio vivo di idee, storie e linguaggi.

Il programma

Una missione culturale, non solo una trasferta editoriale. Così l’Associazione Editori Sardi ha definito la partecipazione della Sardegna al Salone del Libro di Torino 2025: una sfida collettiva per portare al centro della scena nazionale la ricchezza letteraria e identitaria dell’Isola. In piena sintonia con il tema della trentasettesima edizione del Salone, “Le parole tra noi leggere”, lo Spazio Sardegna sarà attraversato da un fil rouge potente e suggestivo: “Lèbias”, parola sarda che evoca freschezza, leggerezza e inclusività. Un invito a riscoprire il potere delle parole come strumenti di relazione, di dialogo tra persone e comunità, al di là delle barriere geografiche e culturali. Il programma è un viaggio corale tra passato e presente, tra memoria e innovazione. A salire sul palco ideale del Lingotto saranno i grandi maestri della letteratura isolana: da Salvatore Satta a Emilio Lussu, figure centrali della cultura del Novecento, dei quali quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa, fino a Sergio Atzeni, lo scrittore capoterrese scomparso trent’anni fa, che con la sua voce vibrante ha saputo raccontare come pochi altri l’anima profonda della Sardegna.

La Regione

Accanto agli autori e agli editori, al Salone del Libro ci sarà anche la Regione Sardegna, rappresentata dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Ilaria Portas. Lo ha confermato ieri mattina, durante la conferenza stampa di presentazione, sottolineando il valore simbolico di questa partecipazione: «Sono molto contenta: nello stesso stand ci sarà la Regione Sardegna insieme agli autori sardi, ed è un messaggio forte. Il programma a cui abbiamo lavorato in questi mesi è ricchissimo e ci tenevamo tanto a celebrare i nostri personaggi illustri». Ma il progetto va oltre la semplice promozione editoriale: «Questo programma rappresenta l’interconnessione tra tutti gli aspetti della cultura che la Sardegna porta avanti: non solo libri, ma anche cinema, pittura, arti visive», ha aggiunto l’assessore. A rendere ancora più speciale questa edizione, anche un omaggio grafico carico di emozione: l’identità visiva dello stand sardo al Salone è stata infatti firmata da Jenny Atzeni, figlia del compianto Sergio Atzeni.

La collaborazione

A ribadire il valore del gioco di squadra è stata anche Simonetta Castia, presidente dell’Associazione Editori Sardi, intervenuta in conferenza stampa per sottolineare lo spirito che anima questa partecipazione corale: «Lo spirito di collaborazione tra le case editrici sarde e le istituzioni è una condizione virtuosa da perseguire con costanza e lungimiranza per raggiungere obiettivi di visibilità, tutela della diversità culturale e pluralismo. Siamo contenti e grati di aver potuto rinsaldare il nostro rapporto con la Regione in una cinque giorni fatta di incontri, nuovi stimoli e obiettivi comuni». La presenza della Sardegna non si limiterà agli spazi del Lingotto: l’Isola sarà protagonista anche nel Salone OFF, il calendario di eventi diffusi sul territorio, con la rassegna cinematografica “Sardegna frame by frame” al Cinema Centrale di via Carlo Alberto, organizzata in collaborazione con l’Aes e la Fasi, la Federazione delle Associazioni Sarde.

