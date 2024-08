Leão salva il Milan all’Olimpico 

LAZIO 2

MILAN 2

Lazio (4-4-2) : Provedel, Lazzari (1' st Marusic), Romagnoli, Patric,Tavares (45' st Hysaj), Tchaouna (1' st Isaksen), Guendouzi, Rovella, Zaccagni, Dia (36' st Dele-Bashiru), Castellanos (42' st Noslin). In panchina Mandas, Furlanetto, Vecino, Castrovilli, Pedro. All. Baroni.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal (25' st Hernandez), Tomori, Pavlovic, Terracciano, Reijnders (25' st Musah), Fofana, Chukwueze (25' st Leao), Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor (26' st Abraham). In panchina Raveyre, Torriani, Calabria, Zeroli, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Cuenca. All. Fonseca.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 8' Pavlovic, nel st 17' Castellanos, 21' Dia, 27' Leao.

Note : recupero: 2' e 5'. Angoli: 7 a 5 per il Milan. Ammoniti: per gioco falloso Fofana, Rovella, Zaccagni, Terracciano, Guendouzi, per proteste Patric. Spettatori: 48.600.

Roma. Lazio e Milan finisce senza né vinti né vincitori. E con il caso di Rafa Leao che segna e fa l'Aventiniano, restando lontano dai compagni dopo l'esclusione iniziale decisa dal tecnico Fonseca. All'Olimpico la sfida si chiude sul 2-2 con i rossoneri in vantaggio ad inizio primo tempo con Pavlovic, rete vanificata dall'uno-due firmato Castellanos-Dia nella ripresa. A rimettere il risultato sul pari ci pensa appunto Leao, escluso inizialmente dai titolari, che appena entrato insacca la rete che fissa il risultato. Immediato il cooling break, e a quel punto il portoghese dà vita a una chiara, clamorosa protesta: mentre tutti i compagni vanno verso la panchina a bere, lui e Theo Hernandez, l'altro escluso dell'inizio («per il bene della squadra» era stata la spiegazione del tecnico) vanno dalla parte opposta del campo a cercare bottigliette, e se ne restano lontano da tutti.

L'unico acuto dell'avvio per la Lazio lo regala Dia che tocca il pallone, ma trova Pavlovic quasi sulla linea a salvare. Biancocelesti sotto dopo soli 8 minuti. Sul corner di Pulisic è ancora Pavlovic - obiettivo di mercato negli anni scorsi proprio della Lazio - a punire una retroguardia troppo poco attenta a leggere la situazione insaccando di testa. La squadra di Fonseca controlla, sugli spalti cresce l'insofferenza. Baroni prova a scuotere i suoi inserendo Isaksen e Marusic per Tchaouna e Lazzari a inizio secondo tempo. E la sostanza cambia in maniera netta perché il Milan arretra il baricentro, la Lazio inizia a prendere campo. Il pareggio di Castellanos, servito perfettamente da Tavares quando l'orologio segna il minuto 62, è la logica conseguenza dell'atteggiamento in campo delle due squadre. L'entusiasmo spinge la Lazio che completa la rimonta pochi minuti dopo con un'azione fotocopia: l'assist è sempre di Tavares, che Emerson Royal copre malissimo, cambia solo il destinatario con Dia pronto a depositare in rete per ribaltare il risultato. Fonseca si gioca il poker di cambi inserendo Leao, Abraham, Hernandez e Musah; ai primi tre bastano pochi secondi per confezionare l'azione che vale il 2-2 firmato da Leao. Entrambe le squadre ci provano fino all'ultimo, ma arriva un punto ciascuna che non muove più di tanto la classifica e rimanda a dopo la sosta i giudizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA