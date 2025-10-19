Leao regala la vetta al Milan  

Milan 2

Fiorentina 1

Milan (3-5-1-1) : Maignan 5,5; Tomori 6, Gabbia 6, Pavlovic 6; Athekame 5 (57’ Gimenez 6,5), Fofana 6, Modric 6,5, Ricci 6, Bartesaghi 6; Saelemaekers 6 (90’ De Winter sv); Leao 7,5 (93’ Balentien sv). In panchina: Terracciano, Pittarella, Odogu, Sala. Allenatore Allegri 7.

Fiorentina (3-4-2-1) : De Gea 6; Pongracic 6, Marì 6, Ranieri 6; Dodò 6, Mandragora 5,5 (87’ Sohm sv), Nicolussi Caviglia 6 (87’ Dzeko sv), Fagioli 5,5, Gosens 6,5 (70’ Parisi 5); Fazzini 5,5 (70’ Gudmundsson 5,5); Kean 5,5 (77’ Piccoli 5,5). In panchina: Lezzerini, Martinelli, Sabiri, Comuzzo, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio. Allenatore Pioli 5.5.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel st 11’ Gosens, 18’ Leao, 41’ Leao (rigore).

Note : ammoniti Athekame, Nicolussi Caviglia, Parisi, Tomori, Fofana e Ranieri. Angoli: 3-1 per la Fiorentina. Recupero: 1’ e 6’.

Milano. L’uomo più atteso risponde presente: Rafael Leao ribalta la Fiorentina (in vantaggio con Gosens) con una doppietta e trascina il Milan in vetta alla classifica in solitaria a +1 sul terzetto Inter, Napoli e Roma. Una vittoria pesante, soprattutto considerando che Massimiliano Allegri si è presentato alla sfida in totale emergenza, senza i vari Pulisic, Rabiot, Nkunku, Estupinan e Loftus-Cheek. A dimostrazione della solidità mentale della nuova capolista, capace di rimontare nella ripresa dopo il vantaggio viola firmato Gosens: un gol che ha fatto sperare nella prima vittoria stagionale per la squadra di Stefano Pioli, che invece rimane ancora a quota zero successi e pericolosamente in zona retrocessione con tre punti.

Senza tanti titolari, la scelta del tecnico rossonero per la formazione titolare è ricaduta su un 3-5-2 con Saelemakers da seconda punta insieme a Leao, alla prima da titolare in campionato così come Ricci e Athekame, mentre in panchina si sono seduti soltanto cinque giocatori di movimento. Nella Fiorentina dell’ex Pioli (accolto dagli applausi a San Siro) invece recupera Kean con Fazzini preferito a Gudmundsson. Il Milan prova a fare la partita in avvio. Le due squadre faticano a trovare spazi, anche per i tanti errori nella trequarti offensiva. La palla giusta sembra capitare a Pavlovic, dopo un rimpallo, ma il centrale serbo non trova lo specchio. Poche idee offensivamente, con difese attente a non concedere spazi: quello che ne esce nel primo tempo è una partita tutt’altro che frizzante, con i portieri inoperosi. Copione che non cambia nella ripresa, quantomeno inizialmente. Poi, su un colpo di testa di Ranieri, Maignan respinge la palla addosso a Gabbia, con Gosens che a porta sguarnita insacca. Ma a riaccendere San Siro ci pensa l’uomo più atteso, Rafa Leao, che con un gran destro dalla distanza trova il suo primo gol al Meazza in campionato dal 25 maggio 2024. Il Milan continua a spingere e San Siro esplode per una trattenuta in area di Parisi su Gimenez su cui Marinelli sorvola, ma viene richiamato dal Var tra le proteste viola: dal dischetto Leao non sbaglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA