Leao: «La Champions è un obiettivo» 

Tra campionato e Champions, il Milan punta sul turnover. Contro il Cagliari nessun rischio con i rientranti, magari una giornata di riposo a Giroud e magari pure a Leao. La stella portoghese, autore del gol-vittoria contro il Verona nell'ultimo turno, potrebbe partire dalla panchina alla Domus, dove è già andato a bersaglio nella stagione 2019-20. Leao non molla nulla e lancia la sfida tramite un'intervista concessa all'edizione portoghese di GQ: «Il nostro gruppo ha già giocato molte partite in Serie A e più di 20 in Champions, quindi l'esperienza c'è. Possiamo raggiungere obiettivi importanti insieme».

Nel mirino

Dopo aver vinto lo scudetto due stagioni fa, ora il sogno è l'Europa. «Siamo sulla strada giusta, bisogna continuare a migliorare, sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere la Champions, è il nostro obiettivo». Un obiettivo che viene prima di tutto: «Sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions penso sia il sogno di ogni giocatore, io ci punto. Stiamo lavorando per questo». Anche prima dei soldi promessi dal campionato arabo: «Non ho ancora raggiunto grandi risultati per andarmene in un campionato come quello. Una Champions vale più di uno stipendio da 10 milioni». (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA