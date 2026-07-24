Leão esce allo scoperto: «Chiesta la cessione al Milan» 

Il Como ha rilanciato la sua offerta per il difensore Trevoh Chalobah: sul piatto del Chelsea ci sono ora 25 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Il club londinese ne chiede 30 garantiti, cioè non condizionati dalle presenze. Il sì del giocatore c’è già e oggi è previsto un incontro tra i due club con l’obiettivo di concludere l’affare. Rafael Leão è tornato a chiedere di essere liberato dal Milan. In un’intervista al podcast brasiliano Podpah, il portoghese ha ribadito la sua volontà di lasciare il club, dopo 7 stagioni. «Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza», ha ammesso. «Devo presentarmi in ritiro il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan». La società non intende però aprire trattative al di sotto dei 60 milioni. Sempre il Milan avrebbe trovato l’accordo per prendere Sankhoun Diawara, difensore centrale francese classe 2006, dal Troyes. Ai francesi andranno tre milioni. Ufficiali i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto, fino al 30 giugno 2031.

Ricardo Mangas è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore portoghese arriva dallo Sporting CP a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con obbligo di riscatto al verificarsi di certe condizioni. Il Sassuolo ha presentato un’offerta da 6 milioni al Como per il belga Ignace Van der Brempt, individuato come sostituto ideale di Muharemovic. La Fiorentina si appresta a salutare Luis Balbo, in uscita verso lo Sturm Graz: il terzino venezuelano con passaporto portoghese va a titolo definitivo per 1,5 milioni, più il 50% sulla rivendita. Franco Mastantuono continua a essere uno dei giocatori seguiti per rinforzare l’attacco di Fabio Grosso: la Viola sarebbe in pole su Juventus, Villarreal e Fulham per arrivare al 18enne, che il Real Madrid vuole mandare in prestito secco in una squadra che gli garantisca tanti minuti.

Si muove il Torino. In difesa è fatta per il difensore svizzero Eray Cömert, svincolatosi dopo l’esperienza al Valencia. Per la porta avanza il nome di Lucas Perri, del Leeds. Doppio colpo per il Frosinone che ha ufficializzato gli acquisti di due centrocampisti: Alessio Zerbin e Luis Hasa, entrambi a titolo definitivo dal Napoli.

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