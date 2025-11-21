VaiOnline
Serie A.
21 novembre 2025

Leao carica il Milan: «Un derby da vetta» 

La sfida più attesa, anche perché senza la Champions League, per il Milan le sfide adrenaliniche che valgono una stagione si possono contare sulle dita di una mano. Lo sarà la Supercoppa, ma lo è soprattutto il derby. «Tutti i calciatori sono pronti per la partita. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del derby e l'Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è un'opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo weekend», racconta Rafael Leao in collegamento live con la trasmissione Morning Footy di CBS.

Vincere contro l'Inter, dopo Napoli, Roma e Atalanta, sarebbe la conferma che il Milan può lottare per il titolo e che ha intrapreso la giusta strada dopo un anno fallimentare. «L'anno scorso è stato difficile», ammette Leao. «Sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il club, la struttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, Luka Modric e penso che questi tasselli siano importanti per noi, per i calciatori più giovani. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati e domenica è un'occasione per mostrare quello che possiamo fare».

Domenica Leao tornerà probabilmente a far coppia dal 1' con Pulisic. La coppia più attesa soprattutto dai tifosi. Mancherà il numero 9 puro, ma Allegri ha lavorato duramente con Leao per poterlo rendere sempre più decisivo. E nella lunga intervista concessa, Leao racconta di un rapporto solido e importante con il tecnico, paragonandolo addirittura a quello tra padre e figlio: «Il mister non mi chiede molte cose, mi ha solo detto: “sii libero” e la cosa più importante è stare focalizzato e avere la giusta mentalità, perché sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare la squadra anche senza palla. È più come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola e nella vita, di fare le cose nella maniera giusta».

