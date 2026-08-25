Leão apre alla cessione dal Milan all’Aston Villa Como-Kean, c’è l’offerta 

Il Milan è pronto al divorzio dal suo numero 10. Rafael Leão ha aperto al trasferimento all'Aston Villa, che nelle scorse ore è piombato sull'esterno rossonero tramite l'eminenza grigia del calciomercato dei diavoli, Jorge Mendes. Gli inglesi fanno sul serio e potrebbero arrivare alla soglia dei 50 milioni di euro richiesti da Cardinale per privarsi del portoghese. A riempire la possibile casella vuota potrebbe essere Sanches, trequartista mancino classe 2003 di proprietà dello Young Boys. Lo svizzero ha anche un passato da mezzala e ha già messo a referto due gol e altrettanti assist in quattro partite di campionato.

Il caso Kean

Ore calde anche a Firenze, dove è arrivato l'atteso rilancio del Como per Kean. I lariani mettono sul piatto 40 milioni (35 fissi più 5 di bonus), avvicinandosi in maniera decisiva alle richieste della Fiorentina e del ds Fabio Paratici, che ha già messo in cima al suo taccuino il nome di Beto come potenziale sostituto. Molteplici fronti aperti in casa Juventus, sia in entrata che in uscita. Per il reparto offensivo, i bianconeri insistono per l'ariete norvegese Sorloth, ma il centravanti è al centro di un incastro che coinvolge anche Nico Gonzalez, a sua volta oggetto del desiderio dell'Atletico Madrid, ma del quale Spalletti non vuole privarsi, specie dopo l'infortunio di Yildiz. Per il centrocampo, invece, l'ad Carnevali sta trattando con l'entourage dell'ex milanista Kessié, attualmente svincolato. L'ivoriano aspetta da giugno la Juve, nonostante proposte faraoniche dall'Arabia, ma servirà una riduzione dell'ingaggio. Sembra essere fuori dai piani di Spalletti, invece, Miretti su cui è forte l'interesse del Besiktas. Attiva sulle uscite a centrocampo anche l'Inter, con Asllani che potrebbe accasarsi agli emiratini dell'Al Jazira in prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto a 6. Per l'Atalanta le sirene del mercato sono inglesi e risuonano da Londra, perché il Chelsea, nonostante una squadra piena di esuberi, ha messo gli occhi sul gioiello della nazionale italiana Ahanor. I londinesi hanno preso informazioni, ma la trattativa rimane complessa per la volontà dei nerazzurri che hanno già rifiutato un'offerta dal Brighton per il 18enne.

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