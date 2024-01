leandro greco non dispera «La squadra ha fatto bene» 

Sassari. Che l’Olbia rompa il silenzio stampa con Leandro Greco significa che il tecnico resta al suo posto. Quantomeno lo era ieri, quando ha parlato a nome degli sconfitti. «La squadra ha fatto quello che doveva», ha esordito nel post gara.

«Il derby era un’opportunità per cercare di ripartire e l’atteggiamento c’è stato: ci è mancato il guizzo, che è il nostro difetto in questo ultimo mese in cui siamo entrati in crisi, ma sono convinto che abbiamo le qualità per uscirne con il lavoro». In realtà, basterebbe tornare a segnare. Ma se non si tira in porta l’impresa è ardua. «Non è che non produciamo: è che ci sono partite in cui accade un po’ meno e altre, come domenica scorsa e in altre occasioni, in cui lo facciamo di più», replica Greco a chi glielo fa notare. «Il vero problema riguarda l’autostima della squadra, e il mio compito è quello di provare a ricrearla attraverso il lavoro, perché poi a livello caratteriale la squadra ha risposto anche oggi. Poi si sa che nel calcio i risultati sono determinanti, soprattutto quando si ha una squadra giovane». Risultati che non arrivano da sei giornate: da tanto dura il digiuno di punti dei galluresi.

Eppure, l’allenatore dell’Olbia non pensa all’esonero. «Ho sempre ricevuto attestati di fiducia dalla società e non a caso, perché si è visto un certo tipo di lavoro, e non ho intrapreso questa opportunità pensando all’esonero: non è questo il mio modo di approcciare il lavoro», dice. «Io devo pensare ad aiutare la squadra a uscire da questa situazione, ma anche oggi ho visto coraggio nel fare determinate cose: è chiaro che stiamo mancando negli ultimi 30 metri e che là dobbiamo migliorare, ma non siamo quella squadra che può buttare palla avanti sperando che succeda qualcosa. Ci dobbiamo arrivare attraverso il gioco». Intanto, dalla Lombardia, dov’è stato messo fuori dalla Feralpisalò, danno per certo l’approdo di Marco Sau all’Olbia.

