Leali para un rigore, vola il Genoa 

Empoli 1

Genoa 2

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez, Go- glichidze (26' st De Sciglio), Ismajli, Pezzella, Gyasi, Anjorin (35' st Ekong), Grassi (26' st Maleh), Cacace (35' st Maria- nucci), Esposito, Henderson (15' st Fazzin), Colombo. In pan- china Perisan, Seghetti, Sambia, Tosto, Bembnista, Konatè. All. D'Aversa.

Genoa (4-3-3) : Leali, Norton-Cuffy (389' pt Sabelli), Bani, Vasquez, Martin, Badelj (18' st Masini), Thorsby (37' st De Winter), Frendrup, Zanoli (18' st Miretti), Pinamonti (18' st Ekuban), Vitinha. In panchina Sommariva, Gollini, De Winter, Bohinen, Lopez, Vogliacco, Ekhator, Marcandalli, Akpan, Kassa Lior, Melegoni. All. Vieira.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Reti : nel st 1' Badelj, 23' Ekuban, 29' Esposito.

Empoli. Il Genoa passa a Empoli per 2-1 in un match in cui sono stati decisivi i gol nella ripresa di Badelj ed Ekuban, ma anche la parata di Leali sul rigore di Esposito, poi autore della rete toscana. Vittoria pesante per i rossoblù (“scortati” da 4.000 tifosi) che con Vieira in panchina hanno guadagnato nove punti in sei partite, con la sola sconfitta contro il Napoli. Terza gara consecutiva persa invece per l'Empoli, due in casa (Torino e Genoa) e la trasferta a Bergamo.

