Leader sui campi di calcio e futsal a 18 anni 

«Quando uscivo dalla scuola materna e vedevo il campetto di fronte, mi veniva voglia di giocare a pallone». Da lì il passo è stato brevissimo. «Fino a quattordici anni ho giocato con i ragazzi, poi con le donne nell’Atletico Oristano». L’avventura con la Tharros è cominciata un anno fa. «Il gruppo mi ha accolto molto bene, stiamo crescendo. La squadra è giovane ma con giocatrici esperte come Mattana e il capitano Casula. Il nostro obiettivo è vincere il torneo». Però il primato in classifica (a punteggio pieno) non deve illudere. «Non dobbiamo abbassare la guardia - continua Angioni - ma continuare a migliorare. Non bisogna sottovalutare nessuno. Il Caprera è una società ben organizzata con una squadra strutturata, ma non ci preoccupa. All’andata ci ha messo in difficoltà, vedremo cosa succederà nello scontro diretto». La centrale oristanese è calciatrice a tutto tondo, studente liceale con indirizzo sportivo prestata al futsal. «Gioco anche in A2 con lo Shardana Futsal di Oristano e questo impegno ulteriore mi ha costretto a rinunciare alla convocazione con la Rappresentativa sarda. Ma mi sarebbe piaciuto partecipare al Torneo delle Regioni, che è anche una bella vetrina per potersi mettere in evidenza».

Oristano. Nella Tharros da record del torneo di Eccellenza femminile c’è una giovanissima difensore centrale che, nonostante i suoi appena diciotto anni, mostra già la caratura da leader. Sofia Angioni da Arborea ha scoperto presto la sua passione per il calcio.

Amore a prima vista

Da grande

Nel futuro immediato di Angioni c’è solo la Tharros. «Il mio obiettivo è vincere con la mia squadra, e a livello personale diventare una vera professionista in categorie più alte». Intanto c’è da conquistare la serie C, dopo aver trionfato nella Coppa Italia di categoria. «Puntiamo alla promozione ma cerchiamo di fare bene anche nella fasi nazionali della Coppa Italia».

In casa Tharros non ci si accontenta e si rilancia la sfida. La squadra di Lella Giglio punta in alto su tutti i fronti. A proposito dell’allenatrice biancorossa, le parole di Angioni sono di assoluta stima. «La conoscevo sin dai tempi del Centro federale, è una grande allenatrice. Con lei mi trovo benissimo». Nel suo futuro c’è ancora tanto calcio, oltre al sogno di diventare fisioterapista. «Mi piacerebbe anche allenare i bambini, un giorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

