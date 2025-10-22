Leader del Carbonia e ora Porcheddu  ha anche due lauree 

Carbonia. La maledizione delle espulsioni svanisce dinanzi alla gioia della seconda laurea in due anni: Andrea Porcheddu, il 26enne fantasista del Carbonia, ieri ha conseguito anche quella in Economia manageriale.

Una gioia che condividerà con compagni e tecnici e che in parte smorzerà la delusione di domenica scorsa nella gara contro la Nuorese (prima in classifica), poi finita 2-2: il numero dieci biancoblù, tornato nel Sulcis dopo una stagione all’Ossese, si è visto sventolare il cartellino rosso a pochi minuti dalla fine in circostanze incredibilmente simili a quelle vissute esattamente due anni fa che suscitarono non poche perplessità. Identica la posizione in campo e la dinamica: a centrocampo, a pochi centimetri dal fallo laterale, Porcheddu e l’avversario si avventano sulla sfera ma il calciatore della Nuorese riesce a raggiungerla una frazione di secondo prima. Nessuna seria conseguenza ma per Porcheddu scatta il secondo giallo, quindi l’inevitabile rosso.

Due anni fa, contro il Barisardo, stessa scena ma arrivò il rosso diretto (e tre giornate di squalifica). L’allenatore Graziano Mannu dovrà fare a meno di dottor Porcheddu nella trasferta di Santa Teresa: «Occorre essere preparati a questi imprevisti: ci alleniamo per capire come adattarci alle brutte sorprese legate alle squalifiche oppure nel caso in cui dovessero capitare durante una gara: restiamo comunque molto competitivi».

È tornato poi nei ranghi Ayrton Hundt, difensore centrale argentino, gravemente infortunatosi alla prima di Coppa Italia il 31 agosto contro l’Iglesias: domenica contro la Nuorese era in distinta. Intanto Andrea Porcheddu si gode la laurea e ripensa alla gara contro la Nuorese: «I cartellini gialli di domenica scorsa bruciano ma sono acqua passata, sono più dispiaciuto per il risultato. Tenevamo in pugno il 2-1. In questo torneo di Eccellenza emerge che andrà bene chi riuscirà a sbagliare di meno».

Il fantasista biancoblù (già autore di quattro reti) dovrebbe rientrare in campo contro il Lanusei. Il Carbonia è a metà classifica con otto punti.

