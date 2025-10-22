VaiOnline
Eccellenza.
23 ottobre 2025 alle 00:23

Leader del Carbonia e ora Porcheddu  ha anche due lauree 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia. La maledizione delle espulsioni svanisce dinanzi alla gioia della seconda laurea in due anni: Andrea Porcheddu, il 26enne fantasista del Carbonia, ieri ha conseguito anche quella in Economia manageriale.

Una gioia che condividerà con compagni e tecnici e che in parte smorzerà la delusione di domenica scorsa nella gara contro la Nuorese (prima in classifica), poi finita 2-2: il numero dieci biancoblù, tornato nel Sulcis dopo una stagione all’Ossese, si è visto sventolare il cartellino rosso a pochi minuti dalla fine in circostanze incredibilmente simili a quelle vissute esattamente due anni fa che suscitarono non poche perplessità. Identica la posizione in campo e la dinamica: a centrocampo, a pochi centimetri dal fallo laterale, Porcheddu e l’avversario si avventano sulla sfera ma il calciatore della Nuorese riesce a raggiungerla una frazione di secondo prima. Nessuna seria conseguenza ma per Porcheddu scatta il secondo giallo, quindi l’inevitabile rosso.

Due anni fa, contro il Barisardo, stessa scena ma arrivò il rosso diretto (e tre giornate di squalifica). L’allenatore Graziano Mannu dovrà fare a meno di dottor Porcheddu nella trasferta di Santa Teresa: «Occorre essere preparati a questi imprevisti: ci alleniamo per capire come adattarci alle brutte sorprese legate alle squalifiche oppure nel caso in cui dovessero capitare durante una gara: restiamo comunque molto competitivi».

È tornato poi nei ranghi Ayrton Hundt, difensore centrale argentino, gravemente infortunatosi alla prima di Coppa Italia il 31 agosto contro l’Iglesias: domenica contro la Nuorese era in distinta. Intanto Andrea Porcheddu si gode la laurea e ripensa alla gara contro la Nuorese: «I cartellini gialli di domenica scorsa bruciano ma sono acqua passata, sono più dispiaciuto per il risultato. Tenevamo in pugno il 2-1. In questo torneo di Eccellenza emerge che andrà bene chi riuscirà a sbagliare di meno».

Il fantasista biancoblù (già autore di quattro reti) dovrebbe rientrare in campo contro il Lanusei. Il Carbonia è a metà classifica con otto punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 