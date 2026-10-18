leader da urlo: sei gol il sadali, quattro la verde isola 

Sadali 6

Orrolese 1

Sadali : Murtas, Carta (65’ N. Caredda), Figus, A. Carcangiu (46’ Arcadu), Sogos, Putzolu, T. Pilia, Mancosu (22’ M. Pilia), Simbula, Serra (55’ D. Carcangiu), P. Caredda. Allenatore Marci.

Orrolese : Pittau, Anedda, Corrias (43’ Lobina), Mouafiri, Araque, Sa. Magnini (85’ Orrù), Tamba, Mura, I. Prasciolu (46’ Bouras), Brignone, Concu (82’ F. Prasciolu).

Arbitro : Piludu di Cagliari.

Reti : 22’ Saul Magnini, 30’ e 40’ T. Pilia, 34’ P. Caredda, 45’ e 82’ Simbula, 70’ Putzolu.

Dilaga il Sadali, che contro l’Orrolese mette a segno ben sei reti. Al 22’ sono però gli ospiti a passare in vantaggio: calcio di punizione battuta da Saul Magnini e palla che finisce nel sacco. I padroni di casa non si scoraggiano e riprendono subito il pallino del gioco. Al 30’ Thomas Pilia pareggia i conti, ancora con un calcio di punizione. Al 34’ il Sadali mette la freccia e si porta in vantaggio: Paolo Caredda riceve in velocità dopo un bel contropiede e mette alle spalle di Pittau. Al 40’ ancora Thomas Pilia in evidenza grazie a un altro contropiede concluso felicemente: è il 3-1.

Nel finale di tempo Sadali nuovamente in rete, questa volta con Simbula che su un bel cross di Paolo Caredda insacca di testa. Al 70’ Putzolu trova la rete del 5-1. All’82’ Simbula va in rete e chiude la gara. (a. d.)

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