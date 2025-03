«Le zone rosse sono incostituzionali» 

Siamo ben oltre il «non ci piacciono le zone rosse», perché - Costituzione alla mano - gli avvocati penalisti mettono in discussione che siano legittime in quanto violerebbero la Carta fondamentale del nostro Paese. Hanno cominciato le Camere penali di Roma. Ora che l’ipotesi di creare le zone rosse si è estesa anche a Cagliari, per impedire a chi ha già compiuto crimini di frequentare le zone più “sensibili” di solito in centro, arriva la rivolta locale dell’associazione di penalisti. Dell’ipotesi ha parlato il prefetto Giuseppe Castaldo con la questora, i comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza e il sindaco Massimo Zedda, durante un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tutti d’accordo sullo strumento per tenere lontano i delinquenti da certe aree grazie ai Daspo urbani (si chiamano vero nome è Dacur, ma non gli avvocati penalisti.

Il “no” del presidente

Si fanno sentire le Camere penali di Cagliari, per mezzo del loro presidente Franco Villa. È un avvocato «preoccupato» davanti all’ipotesi delle zone rosse previste da una circolare del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e che si pensa di attuare anche qui. «L’idea di limitare le libertà costituzionali di un numero indefinito di cittadini sulla base di criteri vaghi e discrezionali», fa notare il presidente Villa, «rappresenta una grave distorsione dello Stato di diritto. L'ipotizzato provvedimento, finalizzato a contrastare presunti episodi di spaccio e furti, si traduce in un intervento repressivo che non affronta le cause profonde del disagio sociale, né contrasta la commissione dei reati, ma si limita nelle intenzioni a “delocalizzarli", di fatto imponendo restrizioni ingiustificate alla libertà di circolazione». L’avvocato Villa si riferisce alla libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, prevista dall’articolo 16 della Costituzione.

Diritti fondamentali

Ci sono pochi dubbi, sulla contestazione delle Camere penali di Cagliari, e Villa precisa ancor meglio la questione: «L’affidamento di tali decisioni alla discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza, senza un preciso ancoraggio normativo e in assenza di un reale contraddittorio, mina i principi fondamentali della nostra democrazia e rischia di aprire la strada a pericolose derive autoritarie. La Camera penale di Cagliari ribadisce con forza la necessità di tutelare i diritti fondamentali e il rispetto delle garanzie costituzionali, opponendosi a qualsiasi misura che sacrifichi la libertà dei cittadini in nome di una presunt a sicurezza, perseguita con strumenti giuridicamente incerti e potenzialmente arbitrari». Più che un commento, sembra un epitaffio.

