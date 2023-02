Le World Series sono più vicine 

Le World Series Cagliari di vela sono più vicine. Un concreto passo avanti, nella possibilità che il capoluogo ospiti una delle regate di avvicinamento alla prossima Coppa America, è contenuto nell’ultima Finanziaria regionale varata due giorni fa. Tra le disposizioni in materia turismo, campeggia l’autorizzazione alla spesa di 6.100.000 euro al fine di promuovere la destinazione Sardegna, per il tramite dell'organizzatore della 37ª edizione dell'America's Cup Barcellona 2024, in occasione dell'evento programmato nella città di Cagliari denominato “America's Cup World Series- Cagliari 2023”. Un paragrafo che imprime la svolta a una trattativa partita nel massimo silenzio, l’estate scorsa.

Briefing preliminari

La sera del 29 agosto, negli uffici di viale Trieste, l’Assessore al Turismo Gianni Chessa aveva ricevuto Grant Dalton e Matteo De Nora, rispettivamente chief executive e team principal della squadra detentrice della Coppa America, Team New Zealand. Ovvero, le personalità incaricate di scegliere e definire i dettagli della prossima edizione del più antico e prestigioso trofeo velico internazionale. Con loro, c’era anche Max Sirena, skipper director di Luna Rossa, team con base al Molo Ichnusa che nella passata edizione ha avuto un ruolo strategico come challenger of record , primo sindacato a lanciare la sfida al detentore New Zealand. Come tale, abilitato a condividere con i kiwi le scelte organizzative. Una tra queste, era stata l’assegnazione a Cagliari delle World Series Sardegna, naufragate nel marzo 2020 a causa della pandemia. Possibile quindi che, in questo frangente, il sindacato italiano abbia vestito di nuovo i panni di promotore e mediatore, per offrire al capoluogo una nuova occasione di visibilità.

La data

Tornando al primo colloquio, oltre al chiaro interesse da parte dei kiwi , era emerso anche un possibile periodo per la competizione cagliaritana: ottobre 2023. Dettaglio che ritorna nella dichiarazione dell’assessore Chessa, all’indomani dell’approvazione della Finanziaria regionale. «Ho creduto da subito in questo evento, ora che la Regione ha trovato le risorse necessarie dobbiamo prepararci al meglio per un appuntamento assolutamente unico», ha ribadito, «la gara nell’ambito dell’attività di preparazione all’America’s Cup porterà la città di Cagliari e l’intera Sardegna alla ribalta mondiale. Anche questa manifestazione rientra nel progetto della Giunta regionale che vuole investire sui grandi eventi sportivi per promuovere la nostra Isola in tutto il mondo. Peraltro», ha concluso, «verosimilmente si terrà nel mese di ottobre e sarà utile anche per raggiungere l'ambizioso obiettivo della destagionalizzazione dei flussi turistici».