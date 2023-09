Le World Series di Luna Rossa appese a un ricorso 

Il confine tra una giornata da incubo e una mediamente positiva è sottile come un foglio. Quello sul quale c’è scritto se il ricorso di Luna Rossa è stato accolto (come ieri sera qualche rumors lasciava intendere) o no. Il giudizio sulla seconda (in realtà la prima, dato che venerdì non si è regatato) giornata delle America’s Cup World Series a Vilanova i la Geltrù, in Catalogna, è sospeso per il team italiano, che è ultimo con un punto in due regate, ma in realtà oggi dovrebbe ritrovarsi quarto a 8, a 7 dalla coppia di testa.

La giornata

Se venerdì era stata la pioggia battente a far cancellare le tre regate previste, ieri è stato il vento (raramente sopra i sei nodi minimi richiesti) a far tribolare i sei team. Il rischio che la velocità scendesse sotto quella necessaria a restare “in volo” è stato costante, un vero incubo soprattutto nella seconda delle due manche disputate. Nella prima, però, Luna Rossa si è ben comportata, classificandosi seconda alle spalle della sorprendente matricola francese Orient Express, che si è presa i primi 10 punti di questa nuova edizione delle World Series, per ora affidate ai piccoli AC40. Luna Rossa, però, non ha effettuato correttamente la manovra di partenza e a fine regata si è vista classificate all’ultimo posto con 0 punti e un eloquente DNS (non è partita). Un’infrazione che però non sarebbe stata comunicata dalla giuria, motivo per cui il team Prada Pirelli ha subito deciso di effettuare il ricorso e questo sarebbe stato accolto.

La seconda manche

Intanto, dopo un’attesa infinita, è stata dato il via a una seconda manche caratterizzata da vento talmente debole che gli scafi hanno dovuto ricorrere al traino dei gommoni (ammesso sino a 2’ prima del via) per sollevarsi sui foil. Al momento del via, però, tutti tranne Alinghi si erano adagiati sull’acqua. Gli svizzeri sembravano volare verso la vittoria ma New Zealand sul secondo bordo trovava la folata giusta e, mentre Alinghi crollava in acque andava a vincere, mentre Luna Rossa arrancava in ultima posizione. Oggi dalle 15 tre regate di flotta e poi il match race tra le due prime in classifica (Mediaset 20 e Sky Sport). Le previsioni danno vento più sostenuto. ( c.a.m. )

