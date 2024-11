Le Women senza patemi su Battipaglia 

Dinamo Sassari 72

Battipaglia 61

Banco di Sardegna SS : Gon- zales 9, Begic 17, Carangelo 5, Toffolo 5, Natali 7, Pastrello 8, Taylor 13, Diallo 8, Grattini, Spiga. All. Restivo.

O.ME.P.S. Battipaglia : Drake 3, Cupido 8, Seka 8, Vojtulek 19, Baldassarre 2, Potolicchio 3, Ndiaye, Nardoni, Benson 14, Smorto 4. All. Servanti.

Arbitri : Gagliardi, Picchi e Settepanella.

Parziali : 15-13, 32-26, 54-45.

Sassari. La vince al PalaSerradimigni con autorità la Dinamo Women che a partire dal terzo quarto aumenta il numero di giri e stacca Battipaglia: 72-61. Gara insidiosa quella contro le campane, dove la formazione di Restivo tenta più volte l'allungo ma al riposo ha solo due canestri pieni di vantaggio: 32-26. Stoica l'ala Toffolo che ha giocato con un problema alla schiena, mentre l'indisponibilità di Grattini ha accorciato le rotazioni.

La svolta

Al rientro dopo l'intervallo le biancoblù aumentano l'intensità di gioco e la tripla di Gonzales dà anche il +13. La Dinamo Women continua a colpire da dentro l'area, grazie a una strepitosa Begic: 17 punti con 8/11 al tiro, 8 rimbalzi e 4 assist per un totale di 36 di valutazione. Di sostanza il contributo dell'altra lunga, Diallo: 8 punti e 5 rimbalzi in 14 minuti. Bene anche la guardia Gonzales, che aggiunge 7 rimbalzi ai 9 punti. Avanti in doppia, cifra Sassari ha controllato con padronanza. Soddisfatto coach Antonello Restivo: «Sono contento perché abbiamo trovato un modo diverso di vincere la partita, anche quando il tiro da tre punti non ci premia, però siamo riuscite forse anche un po’ troppo ad andare a trovare i mismatch e fare la differenza. Tutto parte però dall’aggressività difensiva, che ci permette di essere pronte a rimbalzo ed entrare subito nei giochi». ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA