Le Women perdono Begic e cedono al San Martino 

Dinamo Sassari 66

S. Martino di L. 77

Banco di Sardegna SS : Gonzales 4 (2/4, 0/3 da tre), Begic 2 (0/1), Carangelo 4 (1/1, 0/4), Toffolo 4 (2/5, 0/2), Natali 6 (1/2, 1/2), Pastrello 12 (5/6, 0/2), Taylor 27 (10/17, 1/3), Diallo (1/6), Grattini 5 (1/3, 1/1), ne Nieddu e Spiga. All. Restivo.

Alama S. M. di Lupari : Simon 14 (4/6, 2/4), D’Alie 7 (2/3, 1/1), Guarise 8 (1/2, 2/3), Cvijanovic 8 (4/7, 0/3), ne Cedolini, Gilli 11 (4/6, 1/1), Del Pero 12 (3/5, 1/6), Piatti ne, Robinson 14 (7/14), Bickle 3 (0/3, 1/5). All. Piazza.

Arbitri : Barbiero, Gai, Barbieri.

Parziali : 15-17, 29-37, 45-64.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 26/62 (3/17 da tre); S. Martino 33/71 (8/25 da tre). Tiri liberi: Sassari 11/12; S. Martino 3/6. Rimbalzi: Sassari 8 off 27 dif (Gonzales 7); S. Martino 12 off 27 dif (Robinson 10).

Sassari. Perde prima Begic e poi la gara la Dinamo Women, che viene superata al PalaSerradimigni dal San Martino di Lupari: 66-77 il finale. La squadra sassarese esce quindi subito dalla Coppa Italia femminile.

Fairplay

È Antonello Restivo ad ammettere la superiorità avversaria: «Complimenti a San Martino che ha fatto un’ottima partita, abbiamo sofferto la loro aggressività in difesa, i loro anticipi in difesa. Abbiamo iniziato anche bene ma troppa frenesia e poi senza Begic sono saltate le rotazioni delle lunghe», ha commentato il coach. «Speriamo non sia niente di grave e sia recuperabile al più presto».

Cenni di cronaca

I buoni propositi della Dinamo Women (8-4 in avvio) subiscono un duro colpo quando si infortuna al ginocchio sinistro il centro Begic. Il San Martino di Lupari è aggressivo in difesa, pressa già dalla rimessa, recupera qualche pallone e piazza il 9-0 che ribalta il match. Taylor impedisce la fuga avversaria e con l’aiuto di Natali riporta avanti Sassari: 24-23 al 14’. Le venete reagiscono, alzano i ritmi e la Dinamo Women finisce a -12 al 19’.

Al rientro in campo le venete continuano ad aggredire e muoversi bene senza palla e il distacco diventa importante: 41-62 al 29’ Nell’ultimo quarto con quattro italiane (meglio Grattini in play di Carangelo) e Taylor quintetto più veloce e aggressivo e inizio di rimonta che arriva sino al 61-69 del 36’, ma le energie spese sono tante e nel finale le ospiti sono più lucide.

RIPRODUZIONE RISERVATA