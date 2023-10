Le Women perdono anche a Ragusa 

Ragusa 71

Dinamo Sassari 65

Ragusa : Thomas 5, Antonelli ne, Spreafico 11, Milazzo 14, Jakubcova ne, Pastrello 5, Juskaite 21, Miccoli 2, Chidom 13, Nikolic. All. Lardo

Banco di Sardegna : Raca 11, Carangelo 20, Carta ne, Toffolo, Crudo 5, Kaczmarczyk 13, Hollingshead 7, Joens 6, Spiga ne, Togliani 3. All. Restivo

Parziali : 18-16; 37-35; 51-51.

Brillante in EuroCup, meno in campionato. Nel durissimo derby delle isole vincono le padrone di casa del Ragusa: 71-65. Le siciliane, che erano ancora a zero punti, agganciano proprio la Dinamo Women che ha soltanto una vittoria nelle prime cinque di campionato.

Sassari inizia con due canestri e poi inanella un terrificante 0/9 dal campo: 9-4 al 5'. Ci pensa Kacmarczyk a sbloccare l'attacco sassarese dall'arco. Se non altro la squadra di Restivo è precisa dalla lunetta, ma chiude il primo quarto a -2.

È l'ala Crudo a effettuare il sorpasso con un tiro da sotto: +1 al 12'. La gara resta equilibratissima anche perché Hollinghshead sta molto in panchina a causa dei falli. Entra nel tabellino anche l'americana Joens dopo quattro errori: la sua tripla vale il +4, ma Juskaite la ribalta con due triple e al riposo Sassari è di nuovo sotto.

Nel terzo quarto Restivo ripropone Hollingshead e la Dinamo Women torna avanti. Il match è durissimo, le difese aggressive. La bomba di Patrello annulla il piccolo vantaggio sardo. L'ultima frazione è ancora una lotta punto a punto. Negli ultimi minuti Ragusa è più lucida e per la prima volta sale a due canestri sulle sassaresi: 67-62 a 90’ dal termine grazie a Milazzo. Infila la tripla Carangelo, ma sbaglia quella dell'azione successiva. La chiude Juskaite dalla lunetta. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA