basket serie A1F.
12 ottobre 2025 alle 00:25

Le Women ok a Tortona: sono cinque su cinque 

Derthona Tortona 69

Dinamo Sassari 73

Autosped G BCC Tortona : Dotto 10, Kunaiyi-Akpanah 4, Conte 21, Toffolo 9, Leonardi 2, Fonataine 2, Lokaka Iliyo 2, Suarez Azcarete 1, Cocuzza, Melchiori 6, Penna 2. Allenatore Cutugno

Banco di Sardegna Sassari : Carangelo 12, Boros 3, Treffers 14, Richards 12, Poindexter 23, Egwoh, Sammartino 3, Spinelli 1, Trozzola 2, Turel 3. Allenatore Citrini.

Arbitri : Boscolo, Young e Biondi.

Parziali : 16-14; 23-40; 40-56.

Cinque su cinque. La Dinamo Women espugna anche il campo di Tortona per 73-69 nella seconda giornata della A1 femminile. Vittoria che va ad aggiungersi a quelle dell'EuroCup per la formazione di Citrini che ha iniziato la stagione come forse nessuno si aspettava vista la rivoluzione in organico.

La squadra sassarese ha indirizzato la gara nel secondo quarto con un break di 19-2. E' arrivata sino al 36' sul +18 con una strepitosa Poindexter (7/10 da tre) ma ha subito un parizale di 13-10 che ha reso gli ultimi minuti incandescenti. Del capitano Carangelo (anche 9 assist) i liberi della sicurezza. Da segnalare i 10 rimbalzi di Richards in una gara dove le piemontesi hanno preso ben 26 rimbalzi in attacco, seppure trasformandone non molti in canestri. ( g.m. )

