Le Women oggi a Mechelen per il riscatto 

Sassari. C'è voglia di rifarsi nella Dinamo Women che domenica ha gettato al vento la vittoria a Brescia. La squadra sassarese è di scena stasera (20.30) in Belgio sul parquet delle Kangoeroes di Mechelen per il secondo turno del girone I di Eurocup femminile. Dopo aver vinto all'esordio contro il Riga, la Dinamo Women ha la possibilità di ipotecare il passaggio di turno con una seconda vittoria, dato che ai playoff approdano le prime due di ogni raggruppamento più le quattro migliori terze.

La formazione belga ha perso nettamente in Polonia contro il Zaglebie Sosnowiec: 88-55. Non c'è stata partita: 29-12 dopo il primo quarto per le padrone di casa, addirittura 50-22 al riposo. A parte l'alapivot Cat Reese (17 punti e 12 rimbalzi) le altre giocatrici sono state deficitarie in attacco con percentuali largamente insufficienti. Vanno comunque tenute d'occhio la guardia slovacca Debeljak e la play portoghese Rodrigues, tra le poche esperte di una squadra con tante juniores. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA