Le Women in forma, S. Martino si inchina 

DINAMO SASSARI 76

ALAMA S. MARTINO 64

Banco di Sardegna SS : Sammartino 2, Richards 9, Carangelo 19, Trozzola, Spinelli 6, Poindexter 5, Boros 5, Egwoh 2, Treffers 19, Turel 9. All. Citrini

San Martino di Lupari : D’alie 9, Guarise 2, Scott 6, Cvijanovic 5, Hobbs 16, Mioni, Gilli 2, Del Pero 15, Pilatone, Sabel 9, Donato. All. Piazza

Parziali : 22-10; 45-25; 63-47; 76-64.

Debutto vincente all'Openig Day di Brescia. La Dinamo Women supera il San Martino di Lupari 74-64 nella prima della serie A femminile. Successo che fa il tris dopo la doppietta nelle qualificazioni di EuroCup. Vittoria decisa dal grande approccio al match delle ragazze guidate da Citrini: +12 dopo il primo quarto e addirittura +20 al riposo sulla spinta dell'asse Carangelo-Richards e di una difesa che limita il potenziale offensivo delle avversarie. Nell'ultimo quarto le venete tentano la rimonta e arrivano sino a -6 ma vengono ricacciate indietro dalle triple di Poindexter e Turel.

Doppia doppia di Treffers (19 punti e 11 rimbalzi), super Carangelo che prende anche 6 rimbalzi e smazza 6 assist e notevoli per Richards anche i 5 assist e 4 recuperi, inusuali per una “lunga”. Tutte e dieci le giocatrici sono entrate e nove hanno segnato. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA