Le Women di scena a Faenza 

Gioca ormai ogni tre giorni la Dinamo Women che domenica è di scena a Faenza. La squadra sassarese è reduce dalla vittoria sulle belghe del Namur e vuole allungare a cinque le vittorie di fila in campionato. Significherebbe confermare la Final 8 di Coppa Italia e continuare a scalare la classifica. Il tecnico Antonello Restivo osserva: «Abbiamo partite ravvicinate e questo ci costringe anche a pasar sopra qualche acciacco. Le partite le possiamo preparare più mentalmente che dentro il campo perché ci alleneremo poco, ma dobbiamo pensare a una per volta, a iniziare da quella di Faenza, poi ci concentreremo sul ritorno in Belgio per l'Eurocup». Nel Faenza la “punta” è il centro Liz che segna 12,5 punti e cattura 10 rimbalzi. Occhio anche alla guardia slovena di passaporto italiano Cvjanovic, 11 punti di media.

Basket in carrozzina

Gioca invece in casa la Dinamo Lab che ospita questo pomeriggio a Sorso il Treviso (15.30) già battuto all'andata 70-47. La squadra sassarese è capolista a punteggio pieno del girone B.

