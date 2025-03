Le Women ai playout contro Brescia 

DINAMO SASSARI 70

GEAS SESTO S.G. 82

Banco di Sardegna SS : Peana ne, Gonzales 11, Begic, Carangelo 5, Toffolo 17, Natali 5, Taylor 32, Diallo, Grattini, Spiga ne. All. Restivo.

Geas S. San Giovanni : Moore Conti Makurat Trucco Barberis Jakubcova Gwathmey Orsili Spreafico Conte All. Zanotti.

Arbitri : Rudellat, D’Amato e Coraggio.

Parziali : 15-20, 39-39, 55-59.

Sassari. La Dinamo Women lotta sino alla fine ma perde contro il Geas Sesto San Giovanni: il finale. Risultato che non sposta né per le ospiti, ormai seste, né per la squadra sassarese che chiude al decimo posto e dovrà giocarsi la salvezza nei playout, dove affronterà la Brixia Brescia, che nell’arrivo a pari merito con Battipaglia paga le sconfitte negli scontri diretti.

Nell’ultimo match della stagione regolare in evidenza Taylor con 30 punti e Toffolo, con un ottimo ⅝ da tre. Qualche difficoltà in attacco per Begic che comunque ha preso 6 rimbalzi

Cenni di cronaca

In avvio il Geas scatta bene sospinta dall’ex Makurat: 7-16 all’8’. Sassari risale sino al -3 con l’inarrestabile Taylor (11 punti) e una tripla di Toffolo.

Il rientro di Makurat ridà verve alle ospiti che toccano la doppia cifra di vantaggio: 17-28 al 13’. Due triple di Gonzales e altrettante di Taylor promuovono la rimonta che porta al pareggio prima dell’intervallo: 39-39.

Al rientro in campo il Geas prova di nuovo a scappare, ma la squadra di Restivo continua a tirare benissimo dall’arco, soprattutto con Toffolo: 49-51 al 16 e nuova parità al 28’ con l’entrata e libero aggiuntivo di Taylor, 55-55.

Il Sesto San Giovanni però oltre a una Moore precisa ha tante bocche da fuoco e nell’ultima frazione scatta ancora avanti: 55-63 al 32’ e 66-77 al 38’.

I playout

Le date della sfida col Brixia: sabato 5 aprile a Brescia, mercoledì 9 al PalaSerradimigni ed eventuale bella domenica 13 aprile sul parquet lombardo. Chi perde avrà ancora una chance di salvarsi nel confronto con l’ultima classificata, vale a dire l’Alpo. La sequenza è il 21 aprile in casa della perdente, quindi il 25 aprile a Villafranca di Verona. Eventuale terza e decisiva gara in casa della meglio piazzata martedì 29 aprile.

I precedenti

A Brescia vittoria della Brixia per 64-58. Al PalaSerradimigni colpaccio delle lombarde per 66-64, ma la squadra sassarese era senza l’infortunata Begic.

Per quanto riguarda invece l’Alpo, la Dinamo Women ha vinto a Villafranca di Verona 76-67 e si è ripetuta in casa per 87-79.

