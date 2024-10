Le Women a Riga completano la festa 

TTT Riga 60

Dinamo sassari 86

TTT Riga : Loyd 21, Sondore 4, Vihmane 8, Linina, Pilabere 9, Grausa 3, Palma, Jakobsone 5, Liepina 6, Plorina 2, Luzgina 2, Skrebele. Coach Zibarts

Banco di Sardegna SS : Gonzales 13 (1/3 2p 3/4 3p), Begic 11 (4/9 1/1 8 rbs), Carangelo 15 (2/7 3/5 7 ass), Toffolo (0/1 2p), Natali 8 (0/2 2/6), Pastrello 4 (1/2 2p), Taylor 33 (12/18 2/2 7 rbs 34 val), Diallo 4 (2/4 2p), Grattini, Spiga. Coach Restivo.

Parziali : 13-20; 32-40; 47-64.

Un bell’avvio e un perentorio inizio di terzo quarto (12-2) consentono alla Dinamo Women di fare il bis contro il Riga. Sul campo lettone la squadra sassarese si impone 86-60 e di fatto rende aritmetica la qualificazione alla seconda fase dell’Eurocup femminile. Grande protagonista in attacco Sparkle Taylor che dice 33 (punti) e vi aggiunge anche 7 rimbalzi. La migliore rimbalzista è Begic con 8 recuperi sotto i tabelloni, mentre Carangelo smazza anche 6 assist. Prezioso il lavoro di Toffolo che va oltre le cifre perché riguarda la difesa e l’equilibrio dato al quintetto.

Da segnalare l’eccellente 10/13 nelle triple delle giocatrici di Restivo nei primi tre quarti di gioco. Sul +17 della terza frazione gara praticamente risolta per una Dinamo Women che in Europa sta andando forte: tre vittorie in quattro partite. I playoff sono meritati. ( g.m. )

