Le Woman col San Martino dopo le fatiche della coppa  

Sassari. Le energie sono ridotte: la Dinamo Woman non ha avuto neppure 24 ore di riposo, ma l’entusiasmo è al top dopo le 5 vittorie di fila in campionato e soprattutto dopo l’impresa storica della qualificazione agli ottavi dell’Eurocup femminile. Certo, sarebbe stato meglio avere più energie da spendere stasera al PalaSerradimigni contro il San Martino di Lupari (inizio alle 18,30). La formazione veneta infatti ha gli stessi punti di Sassari ma con una gara in meno e si presenta con due statistiche importanti: è la squadra che conquista più tiri liberi (18 a partita) ed è seconda per rimbalzi catturati (35). Numeri che si spiegano anche con la presenza del centro americano Kostowicz, che segna 15,5 punti a partita e cattura quasi 14 rimbalzi. Vista la stazza, un osso duro per il reparto lunghe della Dinamo Women, ma la adattabilità tattica della difesa sassarese sta riuscendo sempre più a mascherare qualche lacuna ed esaltare i pregi delle singole. Per il coach Antonello Restivo «stiamo raggiungendo piena consapevolezza dei nostri mezzi e stiamo trasmettendo emozioni forti. Accettando i difetti l’una dell’altra possiamo fare grandi cose».

Kostowicz è la giocatrice più utilizzata (33 minuti) col play D’Alie (11 punti e 6,5 assist) e il play-guardia Conte (10 punti). Il quintetto è completato dall’esterna francese Turcinovic (13 punti) e dall’ala statunitense Saule (12 punti col 35% da tre). Quella odierna sarà anche l’ultima gara del 2023 perché la Dinamo Women osserverà il turno di riposo. Il campionato riprenderà il 13 gennaio.

