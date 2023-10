Le Winx volano a Su Nuraxi 

Le Winx, celebri fatine della televisione, hanno fatto tappa in Sardegna tra nuraghi e spiagge. Nate dal talento di Iginio Straffi e famose in tutto il mondo, le iconiche fatine ora sono diventate messaggere delle bellezze italiane all’estero. Stella, Flora e Musa, tre delle Winx, sono volate a Su Nuraxi. Questo luogo storico è diventato il palcoscenico di un episodio inedito della mini serie “Winx Club - La magia dell’Italia”, promossa dal ministero degli Affari esteri. L’intera Sardegna, e in particolare Barumini, si compiace di questa opportunità di visibilità internazionale.

Il nuraghe

Questa mini serie è composta da otto episodi, ognuno ambientato in una diversa località italiana e della durata di circa 5 minuti. Sono diffusi all’estero attraverso la rete di ambasciate, consolati e gli Istituti Italiani di Cultura, e per tutti, liberamente su Youtube. Il quarto è dedicato ai tesori della Sardegna. Le fatine arrivano in volo a “Su Nuraxi”, patrimonio Unesco dal 1997, e nel tragitto incontrano il Castello della Marmilla a Las Plassas. Una volta a terra, tra le mura del maestoso gigante basaltico, Stella, Flora e Musa si metteranno alla ricerca delle sette pietre che poi diventeranno una delle otto gemme che dovranno trovare negli otto episodi. Durante la ricerca, tra aneddoti e spiegazioni, illustreranno ai piccoli telespettatori alcuni dettagli sulla cultura nuragica: «I Nuraghi servivano come torri da vedetta per sorvegliare i campi o le mandrie di animali, oppure per dare l’allarme in caso di nemici in vista, ma si pensa anche che venissero usati come osservatorio astronomico o come una finestra sulle stelle», racconta Stella.

La spiaggia

Dopo aver recuperato la gemma a Su Nuraxi, le tre fatine riprendono il loro viaggio, sorvolando la splendida spiaggia della Pelosa nel comune di Stintino: «È una delle spiagge più belle al mondo! Non è fantastica? Viene proprio voglia di tuffarsi in questo mare blu. Che ne dite di farci un bagno?», esclama entusiasta Stella. Tutti gli episodi saranno doppiati in nove lingue: inglese, spagnolo, francese, portoghese, vietnamita, coreano, mandarino, giapponese e ovviamente italiano, dando una vetrina internazionale alle bellezze rappresentate e creando quella curiosità che potrebbe tradursi in future visite nei luoghi degli episodi. Il progetto, spiegato dalla Farnesina, rientra nelle iniziative di promozione dell'Italia realizzate dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e mira a raccontare l’Italia e le sue regioni meno conosciute al pubblico internazionale, sottolineandone la ricchezza storica, culturale e naturalistica, con l’aiuto di testimonial adatti a un pubblico giovane.

La Fondazione

Il 21 giugno scorso, i droni hanno catturato spettacolari riprese aeree delle località visitate. Successivamente, sono state realizzate le scene a terra. Emanuele Lilliu presidente della Fondazione Barumini, è rimasto soddisfatto dopo aver visto l’episodio: «Anche queste sono occasioni importanti di promozione partendo da un pubblico più giovane per trascinare anche i più grandi. Con un taglio diverso si fa conoscere ancora di più questa importante realtà storica-archeologica della nostra isola e di tutto il bacino del Mediterraneo».

