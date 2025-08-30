Le voci resistenti a Serramanna  

Un cartellone ricco per l’VIII edizione del Festival letterario internazionale dell’autobiografia Stràngius organizzato dal Comune di Serramanna in collaborazione con l’Associazione Città della Terra Cruda e con il patrocinio della Regione Sardegna. L’edizione 2025 di Stràngius si terrà in due momenti: dal 4 al 6 settembre e dal 10 al 14 settembre, nei suggestivi bixinaus antigusu del paese, ospitata nei cortili delle case campidanesi in terra cruda.

Tema e ospiti

Il tema di questa edizione è “Resistenze. Tra intransigente ricerca della libertà e opposizione ai totalitarismi e soprusi”. Gli ospiti di questa edizione saranno Maram al-Masri (mercoledì 10), poetessa siriana che vive a Parigi. Le sue opere, tradotte in molte lingue, hanno ricevuto premi e riconoscimenti internazionali. Lo psichiatra cagliaritano Alberto Bocchetta giovedì 11. Mario Capanna (domenica 14) politico e scrittore, leader del Sessantotto. Deputato ed europarlamentare, autore di numerosi libri. Luca Casarini (sabato 6) attivista, fondatore di Mediterranea Saving Humans. Partecipa al Sinodo dei vescovi su invito di papa Francesco. Michel Cassir (mercoledì 10), poeta e scienziato egiziano che vive a Parigi. Tradotto in varie lingue, ha vinto il Grand Prix de la Poésie Francophone. Francesco Casula (venerdì 12), storico e giornalista. Autore di studi su lingua, storia e cultura della Sardegna. Beniamino Deidda (venerdì 12), magistrato e procuratore generale a Firenze. Esperto di diritto del lavoro, oggi divulgatore sui temi della Costituzione. Monica Giorgi (sabato 13), livornese, ex tennista e insegnante di filosofia. Femminista e attivista, ha scritto saggi e promosso diritti dei detenuti. Giulio Guarini (domenica 14) , professore di Economia politica all’Università della Tuscia. Esperto di sviluppo, transizione ecologica e disuguaglianze. Felicia Vitale Impastato (giovedì 4), attivista e fondatrice di Casa Memoria. Da sempre impegnata nel custodire l’eredità di Peppino Impastato. Tommaso Juhasz (venerdì 5), attivista di Ultima Generazione e olivicoltore. Studioso di filosofia e spiritualità, è impegnato contro la crisi climatica. Teresa Manes (giovedì 4) , attivista contro bullismo e cyberbullismo dopo la morte del figlio Andrea. Cavaliere al Merito della Repubblica. Serena Marchi (sabato 13), giornalista e autrice. Ha pubblicato saggi e biografie, vincendo il Premio Gianni Mura. Vittorino Mason (venerdì 5), scrittore, alpinista e regista. Promuove cultura e ambiente, autore di libri e video di poesia-visiva. L’irlandese Ian McKinley (sabato 13), ex rugbista. Dopo un grave infortunio alla vista è tornato a giocare e ha vestito la maglia della Nazionale italiana. Renato Franco Natale (sabato 6) medico e sindaco dal 2014 al 2024. Simbolo della lotta alla camorra. Laura Orlandini (giovedì 11), storica e ricercatrice a Ravenna. Studia conflitti sociali, Resistenza e ruolo delle donne nel Novecento.

Le mostre

Dal 4 al 14 settembre, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, sarà possibile visitare due esposizioni: “Vivo sono partigiano. Nino a Gaza”, mostra di Francesco Del Casino, a cura di Francesco Virdis, ospitata nella vhiesa di San Sebastiano in via Serra, 42. “Stràngius a stràngius: resistere al tempo e alle mode” a cura dell’Associazione tradizioni popolari Serramanna, al Montegranatico. Il percorso espositivo proseguirà anche a ottobre e novembre con altre due mostre: “Le Resistenze di Putzolu” con le vignette del disegnatore de L’Unione Sarda Franco Putzolu e “Resistenze. 8 anni di Stràngius” mostra fotografica a cura di Giulia Camba, Deborah Succa e Giuseppe Manias. Nel corso della manifestazione saranno assegnati i premi letterari “Franco Putzolu: testimone dell’identità sarda” e “Vico Mossa: testimone del nostro tempo”. (red. cult.)

