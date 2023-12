Le voci della rivolta contro le pale eoliche 

Nell’Isola che si oppone alla speculazione energetica c’è un grande esercito di operai, contadini, pastori, pensionati, commercianti, funzionari pubblici, psicologi, librai, web designer e artisti. Si incontrano nelle piazze dei paesi e in quelle virtuali delle chat. Dedicano il loro tempo a combattere il grande assalto eolico in una battaglia che vede protagonisti migliaia di sardi, impegnati nei vari comitati nati a partire dalla scorsa primavera e promotori di decine di manifestazioni di protesta. La mobilitazione è iniziata in Sarcidano e Marmilla. Nel giro di pochi mesi si è allargata a tutta l’Isola, coinvolgendo anche i piccoli paesi dell’interno. Un movimento nato dal basso, senza bandiere di partito. Migliaia di persone da mesi combattono per opporsi alle multinazionali dell’energia. Ci sono incontri e assemblee ogni settimana in tutta l’Isola.

L’impegno civile

Antonio Puddu è uno psicologo che due anni fa ha deciso di trasferirsi con la famiglia da Cagliari a Esterzili. «Una scelta di vita – afferma – ma quando abbiamo saputo di questo assalto eolico è stato naturale ribellarsi. Abbiamo creato un’associazione e cerchiamo di sensibilizzare i cittadini. Lo sviluppo di questo territorio non passa certo da questi progetti calati dall’alto». Anche per Peppe Praxiolu di Orroli, dipendente dell’agenzia Laore, protestare è stato quasi istintivo. «Ho percepito che questa speculazione rischia di distruggere la nostra agricoltura e il nostro paesaggio». Raimondo Atzori di Nuragus è preoccupato. «Serve l’impegno di tutti. Purtroppo abbiamo le mani legate e la politica fa poco per fermare le multinazionali». L’onda ribelle ha contagiato anche Mariella Pisci, 75enne di Isili, appassionata di archeologia e protagonista di tante battaglie per i diritti civili. «Non si può restare indifferenti – afferma – nel mio piccolo cerco di coinvolgere anche i giovani. Forse siamo disarmati, ma non ci arrenderemo».

I colori della protesta

C’è chi combatte anche armato di pennelli, colori e creatività. Lello Porru, pittore 73enne di Sanluri, è sceso in campo con la sua arte. «Ho intuito subito quello che stava succedendo – racconta – ci siamo ritrovati in piazza per dipingere quadri e disegni contro l’eolico. C’erano centinaia di persone». Marco Pau, sempre a Sanluri, ha fondato il comitato “Su Entu Nostu”, uno tra i più attivi sul fronte della protesta. «Dopo aver letto le notizie riportate da L’Unione Sarda – racconta – non ho perso tempo. Ho chiesto alla cantina Su Entu il permesso per utilizzare la loro sala riunioni. Abbiamo organizzato un’assemblea molto partecipata. Stanno mettendo a rischio la nostra identità e la nostra economia». Paolo Sergi, agricoltore 55enne di Barumini è rimasto sconcertato quando si è diffusa la notizia dei progetti eolici vicino alla reggia di Su Nuraxi. Insieme al Comune e con il supporto della Coldiretti ha promosso una grande manifestazione animata da decine di trattori. «Siamo di fronte a un attacco scriteriato. Abbiamo il dovere di difendere i nostri territori». Concetti condivisi anche da Fabio Argiolas, web designer di Sanluri: «L’ambiente è una risorsa fondamentale per la Sardegna. Basta con questi progetti folli». A Villanovaforru c’è chi teme di perdere i propri terreni. Come Philippe Saffray, un agricoltore francese di 56 anni arrivato nel Medio Campidano otto anni fa. «Stando a questi progetti – spiega – dovrebbero bloccare gli accessi alla mia azienda. Vogliono i miei terreni, ma non li avranno. Dietro questa speculazione eolica si nasconde una grande bugia. Puntano a cancellare l’economia locale».

Fermento nel Sulcis

Nel Sulcis devastato da una crisi economica senza fine i fronti della protesta sono molteplici. L’ultimo in ordine di tempo è proprio quello della battaglia contro gli impianti eolici. «C’è di tutto – dice sconsolato Giancarlo Ballisai, fondatore del Comitato Nuraxino di Gonnesa – ci sono almeno trenta progetti che interessano il territorio e le coste. Un assedio vero e proprio». La mobilitazione non si ferma e anche molti pensionati che hanno alle spalle tante proteste per difendere il lavoro e la sanità sono pronti all’ennesima battaglia. «Ho 71 anni - dice Marco Cannas di Iglesias, ex tecnico ambientale in pensione – stiamo vivendo un momento molto complicato. Nel mio piccolo cerco di ribellarmi a questa porcheria. I comitati stanno facendo un grande lavoro per sensibilizzare le persone». Lo sa bene anche Marco Loi, pensionato 60enne di Carbonia. «Ho fatto politica per 25 anni – dice – la sinistra mi ha deluso e solo ora dopo tanto tempo ho ripreso a impegnarmi per questa battaglia. Avverto un grande pericolo. Sento che devo combattere per difendere la mia terra».

